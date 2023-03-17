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ЛЕ. Юнион – Унион. 3:0. Немцы неожиданно уступают место в 1/4 бельгийцам
Спад "Униона" продолжается
Фото: фото из открытых источников
Бельгийский "Юнион Сент-Жилуаз" неожиданно прошел "Унион" Берлин, идущий 4-м в Бундеслиге. Хозяева забили немцам три безответных мяча.
Теперь "Юнион" поборется в 1/4 за выход в полуфинал с такими командами как "Юнайтед", "Байер", "Ювентус", "Рома".
"Юнион" – "Унион". 3:0. Лига Европы (первый матч - 3:3)
Голы: 18' Т.Теума, 63' Ж. Лазар-Амани, 90+4' Л. Лапуссин
Незасчитанные голы: 89' Лазар-Амани (офсайд)
Удаления: 80' Я. Хаберер
Жеребьевка 1/4 и полуфиналов ЛЕ состоится 17-го марта в 14:00.
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