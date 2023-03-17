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Зинченко отличился 83% точностью пасов в матче против Спортинга
Украинец получил среднюю оценку за свои действия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 16 марта, лондонский "Арсенал" в родных стенах уступил лиссабонскому "Спортингу" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Основное время завершилось вничью - 1:1, поэтому по итогам двух встреч командам предстояло сыграть еще дополнительных тайма.
Судьба поединка решилась в серии пенальти, где точнее оказались игроки "Спортинга" - они реализовали 5 ударов из 5.
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко отыгрыл на поле все 120 минут. На его счету 1 отбор, 4 из 7 выигранных дуэлей, 69 из 83 выполненных передач (83%), 1 ключевая передача, 16 потерь и 1 из 7 точных диагоналей.
Статистический портал SofaScore поставил Зинченко оценку 7.0. Это средний показатель среди игроков, вышедших в старте "канониров".
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