Зинченко отличился 83% точностью пасов в матче против Спортинга

В четверг, 16 марта, лондонский "Арсенал" в родных стенах уступил лиссабонскому "Спортингу" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Основное время завершилось вничью - 1:1, поэтому по итогам двух встреч командам предстояло сыграть еще дополнительных тайма.

Судьба поединка решилась в серии пенальти, где точнее оказались игроки "Спортинга" - они реализовали 5 ударов из 5.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко отыгрыл на поле все 120 минут. На его счету 1 отбор, 4 из 7 выигранных дуэлей, 69 из 83 выполненных передач (83%), 1 ключевая передача, 16 потерь и 1 из 7 точных диагоналей.

Статистический портал SofaScore поставил Зинченко оценку 7.0. Это средний показатель среди игроков, вышедших в старте "канониров".