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Среди них один из обидчиков Шахтера. Претенденты на звание игрока недели в ЛЕ
В УЕФА открыли голосование
Фото: ФК Шахтар Донецьк
УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
В число претендентов вошли:
- хавбек "Манчестер Юнайтед" Каземиро - отметился результативной передай в игре против "Бетиса" (1:0);
- игрок "Роял Юниона" Лазар Амани - гол+ассист в поединке против "Унион Берлина" (3:0);
- полузащитник "Фейеноорда" Оркун Кекчю - дубль и голевая передача в матче против "Шахтера" (7:1);
- голкипер "Спортинга" Антонио Адан - совершил 7 сэйвов в игре с "Арсеналом" (1:1, 5:3 пенальти).
Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.
Who are you voting for? ????️????— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 16, 2023
⭐️ Orkun Kökçü
⭐️ Casemiro
⭐️ Lazare Amani
⭐️ Antonio Adán@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL
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