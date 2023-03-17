  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Среди них один из обидчиков Шахтера. Претенденты на звание игрока недели в ЛЕ
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Среди них один из обидчиков Шахтера. Претенденты на звание игрока недели в ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

В УЕФА открыли голосование

Среди них один из обидчиков Шахтера. Претенденты на звание игрока недели в ЛЕ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В число претендентов вошли:

  • хавбек "Манчестер Юнайтед" Каземиро - отметился результативной передай в игре против "Бетиса" (1:0);
  • игрок "Роял Юниона" Лазар Амани - гол+ассист в поединке против "Унион Берлина" (3:0);
  • полузащитник "Фейеноорда" Оркун Кекчю - дубль и голевая передача в матче против "Шахтера" (7:1);
  • голкипер "Спортинга" Антонио Адан - совершил 7 сэйвов в игре с "Арсеналом" (1:1, 5:3 пенальти).

Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

По теме
yellow-arrow
Зинченко отличился 83% точностью пасов в матче против Спортинга
yellow-arrow
Судаков: На каждую игру мы выходили ради болельщиков и наших воинов
yellow-arrow
"Это было нереально". Тренер Фейеноорда прокомментировал разгром Шахтера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спортинг (Лиссабон) Антонио Адан Каземиро Фейеноорд (Роттердам) Манчестер Юнайтед Юнион
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде