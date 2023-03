Среди них один из обидчиков Шахтера. Претенденты на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В число претендентов вошли:

Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

Who are you voting for? ????️????



⭐️ Orkun Kökçü

⭐️ Casemiro

⭐️ Lazare Amani

⭐️ Antonio Adán