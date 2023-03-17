Среди них один из обидчиков Шахтера. Претенденты на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В число претендентов вошли:

хавбек "Манчестер Юнайтед" Каземиро - отметился результативной передай в игре против "Бетиса" (1:0);

игрок "Роял Юниона" Лазар Амани - гол+ассист в поединке против "Унион Берлина" (3:0);

полузащитник "Фейеноорда" Оркун Кекчю - дубль и голевая передача в матче против "Шахтера" (7:1);

голкипер "Спортинга" Антонио Адан - совершил 7 сэйвов в игре с "Арсеналом" (1:1, 5:3 пенальти).

Отдать голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.