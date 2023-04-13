Байер – Юнион Сент-Жиллуаз 1:1. Виртц спасает Леверкузен от провала

Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч

Леверкузен, БайАрена

Байер – Юнион Сент-Жиллуаз 1:1

Голы: Виртц 82 – Бонифасе 51

"Юнион" продолжает удивлять представителей Бундеслиги. Вслед за убедительным проходом тёзок из "Униона" в прошлом раунде подопечные Карела Герартса покидают Леверкузен с ничьей в кармане. Лишь поздний, хоть и заслуженный гол Флориана Виртца позволил "фармацевтам" избежать поражения.

Помимо результатов, бельгийцы ошеломляют довольно занятной манерой игры, далёкой от осторожной. В первом тайме "Юнион" смело шёл в прессинг и разрушил немало атак хозяев ещё в зачатке. "Байер" владел перевесом, но острота была у ворот Градецкого, перекладину которого дважды проверили после стандартов.

Первый момент был трагикомичный – вполне в духе всего сезона финского кипера. Теума с метров 30 забросил мяч в чужую штрафную, Градецки разводил руками, успокаивая то ли партнёров, то ли себя. А мяч тем временем едва не оказался в воротах, облизнув перекладину после отскока от газона. Во втором эпизоде удар был уже акцентированным, хоть и по своим воротам от защитника, но мяч вновь вернулся в поле после касания каркаса ворот.

В перерыве Хаби Алонсо дал подопечным точные указания по проходу вражеской обороны, и хозяева были крайне опасны во втором тайме. Но комичная игра в защите никуда не подевалась. Поэтому через 5 минут после рестарта Леверкузен пропустил. Теума замахом уложил на 5-ю точку Андриха, отдал на Бонифасе, а тот спокойно пробил из-под Тапсобы, не ставшего сокращать дистанцию.

И тут мы подходим к самому интересному – своеобразной манере обороны гостей. В последний раз нечто подобное на высоком уровне показывала сборная Саудовской Аравии. Высоченная линия обороны даже в позиционной обороне и постоянное стремление поймать соперников в офсайдной ловушке. Опускающегося Виртца никто персонально не крыл, как и забегавших за спины Диаби и Адли, а оставляли последних в положении вне игры.

Виртц мог множество раз выводить партнёров один на один с Морисом, но судья 6 раз за тайм поднимал флажок, свидетельствуя об офсайде. Смирившись с тем, что разрезающие передачи не проходят, хозяева стали обходить эту мышеловку по флангам. Инкапье и Фримпонг по разу били по пустым воротам (вратарь ошибался на выходе) после подачи на дальнюю, но оба удара головой были неимоверно неточные.

Дело близилось к концу матча, как наконец заявил о себе Виртц. Фло весь матч не давали возможностей найти никого из партнёров, он сделал вывод и взял игру на себя. После сброса от Азмуна вундеркинд прицельно пробил из-за пределов штрафной, сравняв счёт. 1:1. Всё решится в Бельгии.

"Байер": Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Паласиос (Демирбай, 46), Андрих, Баккер – Виртц – Диаби (Гложек, 87), Адли (Азмун, 67)

"Юнион": Морис – Кандусс, Берджесс, ван дер Хейден – Ниукоп, Лазар, Линен, Теума, Лапуссен – Вертессен (Пуэртас, 75), Бонифасе (Нильссон, 89)

Предупреждения: Инкапье 76 – ван дер Хейден 25, Лапуссен 84, Морис 90+3