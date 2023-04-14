ЛЕ. Ювентус - Спортинг 1:0. Фирменное блюдо от Юве

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Спортинг" 1:0

Гол: Гатти 73

"Ювентус": Щенсны (Перин 44), Гатти, Бремер, Данило, Куадрадо, Локателли (Паредес 77), Рабио, Костич (Фаджоли 62), Милик (Влахович 62), Кьеза, Ди Мария (Погба 77)

"Спортинг": Адан, Инасио, Коатес, Сент Жюст (Диоманд 45+3), Эсгайо (Бельерин 77), Морита, Поте, Чермити (Рейс 62), Тринкао, Эдвардс (Эссуго 77), Нуну Сантуш (Гомеш 62)

Предупреждения: Рабио 24, Влахович 66 - Инасио 20

Главный арбитр: Халиль Мелер (Турция)

"Ювентус" подвел Италию осенью, лишив ее возможности вывести в 1/8 финала Лиги Чемпионов четыре команды впервые в истории. В том числе из-за двух поражений от португальской "Бенфики". В ЛЧ отлично справляются и без него. А вот в Лиге Европы "Рома" сегодня проиграла, и "бьянконери" должны были поддерживать реноме исторического сезона Италии в одиночку. И они поддержали. Причем прежде всего свое собственное реноме. Против португальцев.

Команду Массимилиано Аллегри постоянно критикуют за слишком оборонительную, крайне скучную игру. Сегодня он вдруг выставил трех игроков атаки и шутил за несколько минут до матча, что сделал это для журналистов. Для того, чтобы они оставили его в покое. Начали эти атакеры и вправду активно. Ди Мария забросил, Кьеза технично принял и пробил - Адан отбил. Были и попытки Анхеля, Рабио, Милика в защитников либо неточно.

Однако вскоре все вернулось к той игре, какую и ожидали. "Юве" в обороне, без мяча. "Спортингу" даже позволяли слишком много. Коатес пробивал во время розыгрыша штрафного, Поте - с игры. Сантуш также пробил. Все удары отбил Щенсны, после третьего подстраховал Бремер, выбив с линии ворот. В начале второго тайма Перин отбил крученый удар Поте. Перин, поскольку Щенсны покинул поле из-за болей в груди и трудностей с дыханией.

Постепенно все же хозяевам удалось успокоить игру. Лишить ее опасных моментов, свести к боданию в центре поля. И в такой игре они нашли свой гол. В бардаке в штрафной площадке при угловом Гатти протолкнул мяч в ворота. А ответы гостей в самой концовке блестяще отбил Перин. Удары в упор Поте и Бельерина (добивание) просто обязаны были пересечь линию ворот. Но Маттиа надел плащ Щенсны, а то и Джиджи Буффона.

Первое поражение "Спортинга" в каком-либо турнире после 11-ти матчей, первое в гостях после девяти, девятый матч "Ювентуса" дома подряд без поражений (семь побед). Одиннадцатый 1:0 "Юве" за последние полгода. Такой счет был и в 1/8 финала ЛЕ дома против "Фрайбурга". Против "Нанта" до этого было 1:1. Результаты в гостях против них? 2:0, 3:0. То есть за пределами "Алльянц" туринцы лучше. Потому для них результат сегодня в плюс.

"Спортинг"? Для него минус еще и потому, что в гостях играет лучше, чем дома. Он сегодня и вправду играл хорошо. Лучше, чем "Ювентус". Но стал очередной жертвой циничности туринцев. Хотя здесь далеко не все решено. Победитель "Арсенала" в предыдущем раунде, опираясь на хорошую игру в Турине, может рассчитывать на успех в Лиссабоне.