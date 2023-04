Объявлены претенденты на звание лучшего игрока в Лиге Европы

В четверг, 13 апреля были сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Пресс-служба УЕФА опубликовала список из четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в турнире.

В их число вошли:

Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.

Who gets your vote? ????️????



⭐️ Marcel Sabitzer

⭐️ Orkun Kökçü

⭐️ Federico Gatti

⭐️ Victor Boniface@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL