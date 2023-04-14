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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока в Лиге Европы

Лига Европы
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Кто заслужил эту награду?

Объявлены претенденты на звание лучшего игрока в Лиге Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 13 апреля были сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Пресс-служба УЕФА опубликовала список из четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в турнире.

В их число вошли:

  • полузащитник "Фейеноорда" Оркун Кекчю - cделал 82% точных передач в матче против "Ромы" (1:0);
  • нападающий "Юниона" Виктор Бонифас - забил гол в поединке с "Байером" (1:1);
  • защитник "Ювентуса" Федерико Гатти - победный мяч в ворота "Спортинга" (1:0);
  • хавбек "Манчестер Юнайтед" Марсель Забитцер - оформил дубль в игре против "Севильи" (2:2).

Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Ювентус (Турин) Фейеноорд (Роттердам) Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер Юнион
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