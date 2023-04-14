Объявлены претенденты на звание лучшего игрока в Лиге Европы

В четверг, 13 апреля были сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Пресс-служба УЕФА опубликовала список из четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в турнире.

В их число вошли:

полузащитник "Фейеноорда" Оркун Кекчю - cделал 82% точных передач в матче против "Ромы" (1:0);

нападающий "Юниона" Виктор Бонифас - забил гол в поединке с "Байером" (1:1);

защитник "Ювентуса" Федерико Гатти - победный мяч в ворота "Спортинга" (1:0);

хавбек "Манчестер Юнайтед" Марсель Забитцер - оформил дубль в игре против "Севильи" (2:2).

Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.