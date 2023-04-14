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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока в Лиге Европы
Кто заслужил эту награду?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 13 апреля были сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Пресс-служба УЕФА опубликовала список из четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в турнире.
В их число вошли:
- полузащитник "Фейеноорда" Оркун Кекчю - cделал 82% точных передач в матче против "Ромы" (1:0);
- нападающий "Юниона" Виктор Бонифас - забил гол в поединке с "Байером" (1:1);
- защитник "Ювентуса" Федерико Гатти - победный мяч в ворота "Спортинга" (1:0);
- хавбек "Манчестер Юнайтед" Марсель Забитцер - оформил дубль в игре против "Севильи" (2:2).
Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.
Who gets your vote? ????️????— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 13, 2023
⭐️ Marcel Sabitzer
⭐️ Orkun Kökçü
⭐️ Federico Gatti
⭐️ Victor Boniface@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL
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