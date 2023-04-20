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Севилья – Манчестер Юнайтед. 0:1. Магуайр привозит быстрый гол – Видео

Лига Европы
(1 голосов)

Теперь "Юнайтед" надо отыгрываться

Севилья – Манчестер Юнайтед. 0:1. Магуайр привозит быстрый гол – Видео

Фото: Getty Images

Новина українською

"Севилья" открыла счет в дромашнем матче против "Манчестер Юнайтед". Гол забил Эн Несири после ошибки Магуайра.

Игроки "Севильи" запрессинговали Магуайра и отобрали мяч у защитника "Юнайтед". Нападающий разобрался с Давидом Де Хеа и отправил мяч в сетку.

8' Юссеф Эн Несири – 1:0.

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В статье: Лига Европы Севилья Манчестер Юнайтед
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