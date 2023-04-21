  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Не без сюрпризов: Известны все полуфиналисты Лиги Европы 2023. Расписание матчей
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не без сюрпризов: Известны все полуфиналисты Лиги Европы 2023. Расписание матчей

Лига Европы
Обновлено
(2 голосов)

"Севилья" неожиданно громит "Юнайтед"

Не без сюрпризов: Известны все полуфиналисты Лиги Европы 2023. Расписание матчей

Фото: twitter.com/SevillaFC

Новина українською

Определились все полуфиналисты Лиги Европы. В двух случаях дальше прошли не самые очевидные участники.

"Севилья" неожиданно разгромила дома "Манчестер Юнайтед" (3:0) после домашней ничьей, а "Фейеноорд" не удержал удобную для себя ничью (1:1) с "Ромой" после минимальной победы (1:0) в первом матче. Римляне разгромили соперника 4:1.

"Ювентус" в ожесточенной борьбе расправился со "Спортингом" (1:1, 1:0), а "Байер" все же разгромил в ответном поединке "Юнион" (4:1).

Полуфинальные пары и расписание матчей:

  • "Ювентус" – "Севилья" – 11.05
  • "Рома" – "Байер" – 11.05
  • "Севилья" – "Ювентус" – 18.05
  • "Байер" – "Рома" – 18.05

По теме
yellow-arrow
Месть не состоялась. Рома - Фейеноорд 4:1. Обзор матча, видео голов
yellow-arrow
Конец бельгийской сказки. Юнион Сент-Жилуаз - Байер 1:4. Обзор матча, видео голов
yellow-arrow
ЛЕ. Рома - Фейеноорд 4:1. Моуриньо и его Сокровище 
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Байер (Леверкузен) Севилья Фейеноорд (Роттердам)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kuandrew (Львов)
21.04.2023 в 00:00
автор що курить? Рома - Феєнорд ще 2 тайми грати
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде