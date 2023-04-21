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Не без сюрпризов: Известны все полуфиналисты Лиги Европы 2023. Расписание матчей
"Севилья" неожиданно громит "Юнайтед"
Фото: twitter.com/SevillaFC
Определились все полуфиналисты Лиги Европы. В двух случаях дальше прошли не самые очевидные участники.
"Севилья" неожиданно разгромила дома "Манчестер Юнайтед" (3:0) после домашней ничьей, а "Фейеноорд" не удержал удобную для себя ничью (1:1) с "Ромой" после минимальной победы (1:0) в первом матче. Римляне разгромили соперника 4:1.
"Ювентус" в ожесточенной борьбе расправился со "Спортингом" (1:1, 1:0), а "Байер" все же разгромил в ответном поединке "Юнион" (4:1).
Полуфинальные пары и расписание матчей:
- "Ювентус" – "Севилья" – 11.05
- "Рома" – "Байер" – 11.05
- "Севилья" – "Ювентус" – 18.05
- "Байер" – "Рома" – 18.05
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