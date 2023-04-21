Не без сюрпризов: Известны все полуфиналисты Лиги Европы 2023. Расписание матчей

Определились все полуфиналисты Лиги Европы. В двух случаях дальше прошли не самые очевидные участники.

"Севилья" неожиданно разгромила дома "Манчестер Юнайтед" (3:0) после домашней ничьей, а "Фейеноорд" не удержал удобную для себя ничью (1:1) с "Ромой" после минимальной победы (1:0) в первом матче. Римляне разгромили соперника 4:1.

"Ювентус" в ожесточенной борьбе расправился со "Спортингом" (1:1, 1:0), а "Байер" все же разгромил в ответном поединке "Юнион" (4:1).

Полуфинальные пары и расписание матчей: