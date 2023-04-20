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ЛЕ. Юнион – Байер 1:4. Леверкузен закончил сказку Сент-Жиллуаза

Лига Европы
(1 голосов)

Команда Хаби Алонсо выходит в полуфинал

ЛЕ. Юнион – Байер 1:4. Леверкузен закончил сказку Сент-Жиллуаза

Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч

Юнион Сент-Жиллуаз – Байер 1:4

Голы: Терхо 64 – Диаби 2, Баккер 37, Фримпонг 60, Гложек 79

Первый матч – 1:1

"Юнион": Морис – Кандусс (Терхо, 46), Берджесс, Матида – Ниукоп, Лазар (Пуэртас, 81), Линен, Теума (Эль-Аззузи, 88), Лапуссен – Вертессен (Аденгра, 32), Бонифасе (Нильссон, 81)

"Байер": Градецки – Тапсоба (Коссуну, 59), Та, Инкапье – Фримпонг (Адли, 71), Амири (Демирбай, 59), Андрих, Баккер – Виртц – Диаби (Бельараби, 86), Гложек (Азмун, 86)

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В статье: Байер (Леверкузен) Юнион Сент-Жилуаз (Сен-Жиль)
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