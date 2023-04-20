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ЛЕ. Юнион – Байер 1:4. Леверкузен закончил сказку Сент-Жиллуаза
Команда Хаби Алонсо выходит в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч
Юнион Сент-Жиллуаз – Байер 1:4
Голы: Терхо 64 – Диаби 2, Баккер 37, Фримпонг 60, Гложек 79
Первый матч – 1:1
"Юнион": Морис – Кандусс (Терхо, 46), Берджесс, Матида – Ниукоп, Лазар (Пуэртас, 81), Линен, Теума (Эль-Аззузи, 88), Лапуссен – Вертессен (Аденгра, 32), Бонифасе (Нильссон, 81)
"Байер": Градецки – Тапсоба (Коссуну, 59), Та, Инкапье – Фримпонг (Адли, 71), Амири (Демирбай, 59), Андрих, Баккер – Виртц – Диаби (Бельараби, 86), Гложек (Азмун, 86)
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