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Де Хеа самый результативный голкипер АПЛ со знаком минус с начала прошлого сезона
На фоне новостей о продлении контракта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Давид Де Хеа допустил 5 результативных ошибок во всех соревнованиях с начала прошлого сезона. Среди голкиперов АПЛ никто не сделал больше.
"Манчестер Юнайтед" разгромно уступил "Севилье" (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и вылетел из турнира. В первом матче на Олд Траффорд команды сыграли вничью (2:2).
Ранее сообщалось, что Давид Де Хеа в скором времени продлит контракт с клубом, пойдя на снижение заработной платы.
Тен Хаг рассматривал варианты с подписанием других голкиперов, но приоритет на лето – покупка нападающего и укрепление полузащиты.
No Premier League player has made more errors leading to a goal across all competitions than David De Gea since the start of last season (5). ????#UEL pic.twitter.com/4g3ld0CKW4— Squawka Live (@Squawka_Live) April 20, 2023
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