Де Хеа самый результативный голкипер АПЛ со знаком минус с начала прошлого сезона

Давид Де Хеа допустил 5 результативных ошибок во всех соревнованиях с начала прошлого сезона. Среди голкиперов АПЛ никто не сделал больше.

"Манчестер Юнайтед" разгромно уступил "Севилье" (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и вылетел из турнира. В первом матче на Олд Траффорд команды сыграли вничью (2:2).

Ранее сообщалось, что Давид Де Хеа в скором времени продлит контракт с клубом, пойдя на снижение заработной платы.

Тен Хаг рассматривал варианты с подписанием других голкиперов, но приоритет на лето – покупка нападающего и укрепление полузащиты.

No Premier League player has made more errors leading to a goal across all competitions than David De Gea since the start of last season (5). ????#UEL pic.twitter.com/4g3ld0CKW4