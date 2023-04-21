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Де Хеа самый результативный голкипер АПЛ со знаком минус с начала прошлого сезона

Лига Европы
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На фоне новостей о продлении контракта

Де Хеа самый результативный голкипер АПЛ со знаком минус с начала прошлого сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Давид Де Хеа допустил 5 результативных ошибок во всех соревнованиях с начала прошлого сезона. Среди голкиперов АПЛ никто не сделал больше.

"Манчестер Юнайтед" разгромно уступил "Севилье" (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и вылетел из турнира. В первом матче на Олд Траффорд команды сыграли вничью (2:2).

Ранее сообщалось, что Давид Де Хеа в скором времени продлит контракт с клубом, пойдя на снижение заработной платы.

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Тен Хаг рассматривал варианты с подписанием других голкиперов, но приоритет на лето – покупка нападающего и укрепление полузащиты.

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В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед
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