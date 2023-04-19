Юнайтед вскоре продлит контракт с Де Хеа

В "Манчестер Юнайтед" уверены в том, что с Давидом Де Хеа удастся продлить контракт. Игрок пошел на снижение зарплаты.

При этом в соглашении будет предусмотрена система бонусов, поощряющая достижения футболиста на поле.

Текущее соглашение с испанским вратарем истекате в конце сезона.

Несмотря на то, что переговоры об условиях сделки продолжаются, в клубе уверены, что стороны поставят подписи до того, как истечет текущее соглашение. Именно поэтому в клубе не спешат активировать опцию продления контракта до лета 2024-го.

При этом клуб продолжает следить за рядом европейских вратарей, например Диогу Коштой из "Порту". Приоритетом на трансферном рынке все же остается нападающий. В клубе также рассматривают подписание Френки де Йонга или Джуда Беллингема.

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Давид Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011-го и за это время стал чемпионом АПЛ, завоевал Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы. Он провел за клуб 534 матча, из которых 186 – "сухие".