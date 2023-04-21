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Гол Дибалы претендует на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
Именно его гол позволил римлянам перевести игру в овертайм
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА огласил список футболистов, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.
В число номинантов вошли:
- защитник "Байера" Митчел Баккер - его результативный удар в матче с "Юнионом" (4:1);
- нападающий "Юниона" Каспер Терхо - отметился в ворота "Байера" (1:4);
- форварды "Ромы" Пауло Дибала и Стефан Эль Шаарави - гол Дибалы перевел игру с "Фейеноордом" (4:1) в овертайм, а Эль Шаарави стал автором третьего мяча.
Отдать свой голос за лучший гол можно на официальном сайте УЕФА.
???? These goals...— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 20, 2023
Who are you voting for? ????️@Heineken || #UELGOTW || #UEL
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