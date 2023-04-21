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Гол Дибалы претендует на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Лига Европы
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Именно его гол позволил римлянам перевести игру в овертайм

Гол Дибалы претендует на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА огласил список футболистов, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

В число номинантов вошли:

  • защитник "Байера" Митчел Баккер - его результативный удар в матче с "Юнионом" (4:1);
  • нападающий "Юниона" Каспер Терхо - отметился в ворота "Байера" (1:4);
  • форварды "Ромы" Пауло Дибала и Стефан Эль Шаарави - гол Дибалы перевел игру с "Фейеноордом" (4:1) в овертайм, а Эль Шаарави стал автором третьего мяча.

Отдать свой голос за лучший гол можно на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Стефан Эль-Шаарави Байер (Леверкузен) Рома (Рим) Пауло Дибала Юнион Сент-Жилуаз (Сен-Жиль)
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