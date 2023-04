Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала четверку претендентов, которые поборются за награду лучшего по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

За награду будут соревноваться:

Проголосовать за лучшего игрока недели Лиги Европы можно по этой ссылке.

Who had the best performance? ????



⭐️ Youssef En-Nesyri

⭐️ Adam Hložek

⭐️ Adrien Rabiot

⭐️ Nemanja Matić