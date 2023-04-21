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Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

Лига Европы
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Состоялись ответные матчи 1/4 финала

Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба УЕФА назвала четверку претендентов, которые поборются за награду лучшего по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

За награду будут соревноваться:

  • полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо - отметился голом в матче против "Спортинга" (1:1);
  • форвард "Байера" Адам Гложек - гол+ассист в поединке с "Юнионом" (4:1);
  • хавбек "Ромы" Неманья Матич - отдал 87% точных передач во встрече с "Фейеноордом" (4:1);
  • нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири - оформил дубль в ворота "Манчестер Юнайтед" (3:0).

Проголосовать за лучшего игрока недели Лиги Европы можно по этой ссылке.

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В статье: Ювентус (Турин) Байер (Леверкузен) Неманья Матич Севилья Рома (Рим) Юссеф Эн-Несири Адриен Рабьо
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