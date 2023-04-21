Лига Европы
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Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
Состоялись ответные матчи 1/4 финала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА назвала четверку претендентов, которые поборются за награду лучшего по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.
За награду будут соревноваться:
- полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо - отметился голом в матче против "Спортинга" (1:1);
- форвард "Байера" Адам Гложек - гол+ассист в поединке с "Юнионом" (4:1);
- хавбек "Ромы" Неманья Матич - отдал 87% точных передач во встрече с "Фейеноордом" (4:1);
- нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири - оформил дубль в ворота "Манчестер Юнайтед" (3:0).
Проголосовать за лучшего игрока недели Лиги Европы можно по этой ссылке.
Who had the best performance? ????— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 20, 2023
⭐️ Youssef En-Nesyri
⭐️ Adam Hložek
⭐️ Adrien Rabiot
⭐️ Nemanja Matić@hankookreifen || #UELPOTW || #UEL
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