Игрок Байера назвал игру Ромы в Лиге Европы "уродливой"

Полузащитник "Байера" Керем Демирбай раскритиковал игру "Ромы" в ответном матче полуфинала Лиги Европы (0:0).

"Обидно, что в полуфинале на таком высоком уровне подобный стиль игры может принести успех. В конце они играли очень уродливо", - сказал игрок.

Напомним, "Рома" один раз ударила по воротам "Байера" в ответной игре полуфинала Лиги Европы, ни разу не попав в створ, но благодаря победе в первом матче (1:0) вышла в финал турнира. Там римляне сыграют с "Севильей".