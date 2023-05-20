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Игрок Байера назвал игру Ромы в Лиге Европы "уродливой"

Лига Европы
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Игрок Байера назвал игру Ромы в Лиге Европы "уродливой"

Новина українською

Полузащитник "Байера" Керем Демирбай раскритиковал игру "Ромы" в ответном матче полуфинала Лиги Европы (0:0).

"Обидно, что в полуфинале на таком высоком уровне подобный стиль игры может принести успех. В конце они играли очень уродливо", - сказал игрок.

Напомним, "Рома" один раз ударила по воротам "Байера" в ответной игре полуфинала Лиги Европы, ни разу не попав в створ, но благодаря победе в первом матче (1:0) вышла в финал турнира. Там римляне сыграют с "Севильей".

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В статье: Байер (Леверкузен) Рома (Рим) Керем Демирбай
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Источник:
RTL

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