Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Байера назвал игру Ромы в Лиге Европы "уродливой"
Ему не понравилась стандартная тактика Моуриньо
Полузащитник "Байера" Керем Демирбай раскритиковал игру "Ромы" в ответном матче полуфинала Лиги Европы (0:0).
"Обидно, что в полуфинале на таком высоком уровне подобный стиль игры может принести успех. В конце они играли очень уродливо", - сказал игрок.
Напомним, "Рома" один раз ударила по воротам "Байера" в ответной игре полуфинала Лиги Европы, ни разу не попав в створ, но благодаря победе в первом матче (1:0) вышла в финал турнира. Там римляне сыграют с "Севильей".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:RTL
Популярное сейчас
- Йовичевич: Молодые игроки Шахтера за три матча до своего первого чемпионства
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ
- Леоненко: Суркисам нужно продавать Динамо. Купить может любой миллионер - богатых людей у нас много
- Заочное соревнование Шахтера и Днепра-1, Ротань против Динамо. Расписание футбола на 19-21 мая
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн