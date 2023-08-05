Тренер Славии: Днепр-1 сыграл отлично против Панатинаикоса

Главный тренер пражской "Славии" Индржих Трпышовский дал комментарий перед матчем против "Днепра-1" в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

"Днепр-1" сыграл отлично против "Панатинаикоса", к 2:1 был лучшим, забил еще один гол, который арбитр не засчитал. В обоих матчах украинцы подтвердили, что мы о них знаем. В атаке у них отличные и быстрые игроки, особенно опасные на флангах.

Довбик – отличный игрок. Он подтвердил это красивым голом. Также вернулся капитан Александр Пихаленок, получивший травму в предыдущих четырех играх. Особенно благодаря им двоим у "Днепра-1" были моменты, в которых он был лучшей и более опасной командой.

Мы бы хотели, чтобы второй матч с "Днепром-1" был дома, как это было против "Ракува". Мы хотим прогресса, не можем это игнорировать. С точки зрения доступа и климата, Кошице лучше для нас и наших фанатов, чем Афины, там появился новый красивый стадион. Стадион в матче против "Панатинаикоса" был полон, верю, так будет и против нас. Текущая форма и качество команды, а также ключевые моменты в матчах будут решать, кто пройдет дальше. В прошлом году мы справились с "Панатинаикосом" и "Ракувом", - сказал Трпышовский.