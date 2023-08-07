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Жребий раунда плей-офф Лиги Европы: пара Днепра-1 выпала Заре

Лига Европы
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Жребий раунда плей-офф Лиги Европы: пара Днепра-1 выпала Заре

фото - УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. На этом этапе гарантированно будет играть по меньшей мере один представитель Украины – бронзовый призер в прошлом сезоне "Заря". Также в этом раунде может выступить "Днепр-1", если пройдет чешскую "Славию".

Расписывать всю сложную систему жеребьевки этого раунда не будем. Заметим, что команды были поделены на четыре приоритета, при этом УЕФА решил не разводить команды из одной ассоциации, но при этом украинские клубы не могли встретиться с белорусскими.

Всего на этом этапе будут представлены 20 команд, которые разыграют десять путевок в групповой этап, вылетящие команды сыграют на групповом этапе Лиги Конференций.

Итак, в результате жеребьевки украинские команды выпали друг другу! Конечно, если "Днепр-1" победит "Славию"

"Славия" / "Днепр-1" – "Заря"

Другие пары этого раунда

  • "Олимпиакос"/"Генк" - "Чукарички"
  • "Юнион Сент-Жилуаз" - "Лугано"
  • "Астана"/"Лудогорец" - "Аякс"
  • "Жальгирис"/"Хаккен" - "Абердин"
  • ЛАСК - "Зрински"/"Брейдаблик"
  • "Клаксвик"/"Мольде" - "Шериф"/БАТЕ
  • "Олимпия"/"Галатасарай" - "Карабах"/ХИК
  • "Слован" Б/"Маккаби" Х - "Ракув"/"Арис"
  • АЕК/"Динамо" З - "Копенгаген"/"Спарта"

Курсивом выделены пары, из которых в этот этап попадают проигравшие команды (неудачники из Лиги Чемпионов)

Матчи этого раунда запланированы на 24 и 31 августа.

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы СК Днепр-1
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Комментарии (13)
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Cassid (Kiev)
07.08.2023 в 15:04
Участники этой стадии уже гарантируют себе ЕК. Вопрос будет только в том, где именно ЛЕ или ЛК будут играть данные клубы.Я лично разницы между ЛЕ и ЛК не вижу. Денег и там, и там не особо, коэффициенты в копилку летят одинаковые.Так что жребий вполне себе ничего. Если Днепр пройдет Славию, значит кто-то у нас в ЛЕ играть будет.
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okolegko (Київ)
07.08.2023 в 15:41
Ніт. Є ще раунд плей-оф
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Cassid (Kiev)
07.08.2023 в 15:42
Ты не прав. Этот этап, который отжеребили - он последний. После него идут уже группы.
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okolegko (Київ)
07.08.2023 в 15:53
Дивний ти. Для кого тут розписані наступні пари? Мінус перші взагалі можуть пролетіти повз єврокубки, а ти їм напророчив уже ЛЕ. Що в твоїй голові відбувається...
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Cassid (Kiev)
07.08.2023 в 15:57
Они могут пролететь, если проиграют и Славии (здесь), и Леху/Спартаку в Лиге Конференций.А вот если они дойдут до Зари, то минимум ЛК они себе гарантируют.
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okolegko (Київ)
07.08.2023 в 16:31
Цитую: "Участники этой стадии уже гарантируют себе ЕК"
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Romerik (YNWA)
07.08.2023 в 14:59
Зоря відгребе цілу торбу від Славії і вилетить в групу ЛК. І не скажу, що я не радий цьому. Навпаки, ЛК це той турнір, в якому з сьогоднішньою грою Зорі можна хоч якось зачепитися за очки.
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+1
0
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okolegko (Київ)
07.08.2023 в 15:40
Власне, я також не вірю у прохід Дніпра. І якщо він потрапить разом із Зорею до групового етапу ЛК – це найкращий варіант. В плані набору залікових балів. Хоча з приводу потрапляння Дніпра в групу великі сумніви
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+1
0
vlapa (Киев)
07.08.2023 в 16:32
Залікові бали? В найближчий час про пряму путівку в групу ЛЧ можна забути. А дивитись в котрий рік на "мучєніє" 5-ї команди немає сил.
0
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Igorich (Львів)
07.08.2023 в 14:49
Зможуть зіграти в Україні?
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0
0
Romerik (YNWA)
07.08.2023 в 14:53
Стадіон не заявлений це раз, по друге ніхто з делегатів в здоровому глузді не поїде в воюючу країну
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
07.08.2023 в 14:48
Навіть і не сумнівався, що той жереб дуже не сліпий.
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0
-2
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okolegko (Київ)
07.08.2023 в 14:43
Спочатку хотів сказати, що це оптимальний варіант, а потім подивився на інші пари... М-дя-с...
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0
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