  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Сваток: Я не считаю Славию фаворитом
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сваток: Я не считаю Славию фаворитом

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Перед матчем шансы всегда равны

Сваток: Я не считаю Славию фаворитом

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Капитан "Днепра-1" Александр Сваток поделился ожиданиями от первого матча квалификации ЛЕ с пражской "Славией".

- Мы в Чехии просто не представляем, как вы можете готовиться в таких условиях. Насколько вы к этому уже привыкли?

– В начале войны было очень сложно, а сейчас уже адаптировались и привыкли работать в таких условиях. Поэтому для нас это уже не столь необычная ситуация.

– Считаете ли вы "Славию" фаворитом? Какие видите у нее сильные и слабые стороны?

– Я не считаю "Славию" фаворитом. На мой взгляд, шансы у команд равны. Впереди две игры, от которых все и будет зависеть. Все будет решаться на футбольном поле.

По теме
yellow-arrow
Славия - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 10.08.2023
yellow-arrow
Филиппов и Леднев уже тренируются с Днепром-1. Они в заявке на матч со Славией
yellow-arrow
Кучер: Довбик - это потеря для нас, желаю ему ему успеха в Жироне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Славия (Прага) Александр Сваток СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Дніпро-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде