Воробей: Впечатление, что игроки Днепра-1 первый раз увидели друг друга на поле

Экс-нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал поражение "Днепра-1" от пражской "Славии" (0:3) в квалификации Лиги Европы.

—Днепряне с крупным счетом уступили в Праге, нанеся первый удар по воротам противника лишь на 86-й минуте встречи. Что это было?

— Считаю, что "Днепр-1" не готов выступать на таком уровне. Ранее, в квалификации Лиги чемпионов днепряне лишь второй матч в Афинах провели на пристойном уровне. А здесь? Такое впечатление, что большинство футболистов лишь первый раз увидели друг друга на футбольном поле. Командных взаимодействий мы не увидели никаких, хотя опыт международных матчей у "Днепра-1" есть. В прошлом сезоне подопечные Александра Кучера играли в групповом турнире Лиги конференций.

Что мне бросилось в глаза? Очень много ошибок допускают защитники днепрян. Все знают, что чешские команды умело играют при стандартах, но мы не можем справиться с соперником, который забивает нам после розыгрыша штрафного удара в меньшинстве. Футболисты "Славии" играли с сердцем, а наши игроки действовали бесхарактерно, нанеся первый удар в створ ворот лишь на 91(!) минуте встречи. И этот удар нанес 18-летний нападающий Даниэль Кивинда.

— Отсутствие Пихаленка и Довбика так сильно влияет на игру команды?

— Как видим, да. К лидерам команды я бы добавил еще Гуцуляка. Довбик перешел в "Жирону", Пихаленок заболел — и все сломалось в игре "Днепра-1". Без Довбика и Пихаленка пропала изюминка в действиях. Но, повторюсь, меня очень смущает игра в защите всех игроков команды. Вот, к примеру, капитан команды Сваток. Весной его вызвали в сборную Украины, он отыграл на "Уэмбли" против сборной Англии и после этого он стал допускать массу ошибок. Из-под него Славия забила первый мяч в дебюте встречи.

— Ты часто сталкивался с таким: вчера игрока заявили, а сегодня он уже в стартовом составе. Речь о нападающем Александре Филиппове. Да и еще один новобранец Богдан Леднев вышел на поле на 11-й минуте матча?

— Тут все произошло очень быстро. Довбик перешел в испанскую Ла Лигу, а заменить его попросту некем. Конечно, нужно все было предусмотреть раньше. Все понимали, что трансфер Довбика возможен, поэтому и нужно было руководителям "Днепра-1" раньше приглашать нового форварда и наигрывать его. И мы точно не знаем, какая сейчас ситуация у днепрян с финансами. То ли можно брать только свободных агентов, то ли совершать переход на относительно небольшие деньги. Если ты приобретаешь игрока основного состава — это одно, на него можно рассчитывать.

Мы знаем, что Филиппов и Леднев мало играли в прошлом сезоне, по разным причинам. Да, мы понимаем, что эти новички имеют и международный опыт, но нужно находиться в оптимальных кондициях, чтобы достойно проявить себя в таком сложном матче. Считаю, что рановато сейчас рассчитывать на Леднева и Филиппова.

— В своей карьере ты играл против "Славии". Какое впечатление оставила на тебя эта команда?

— Футбол меняется, но чешские футболисты — не особо. Все — физически мощные, высокорослые игроки. Они всегда здорово играют при стандартных положениях, их главный тренер Трпишовский уже 6 лет возглавляет Славию. В мое время чешские игроки не полагались на технику. А сейчас смотрю, и здесь они прибавили. Месяц назад левый защитник "Славии" Давид Юрасек подписал контракт с "Бенфикой". Как я слышал, сумма трансфера составила 14 миллионов евро. За счет продаж своих лучших футболистов чешские команды и живут. И это вполне нормально.