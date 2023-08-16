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Кучер: Хотим не проиграть борьбу и показать характер, чтобы отношение к нам было положительным
Наставник Днепра-1 - о матче со Славией
Фото: СК Дніпро-1
Главный тренер "
- В Праге был не очень успешный матч для "Днепра-1". Что завтра будет ключевым в игре?
– Первый матч для нас получился не очень хорошим и по рисунку игры, и по результату, но завтра нам нечего терять, а мы можем только найти. В первую очередь, это наше желание не проиграть борьбу и показать характер, чтобы отношение к нам было положительным.
– Как вам удается совмещать матчи еврокубков с важными играми в украинском чемпионате?
– Все матчи для на важные: и в еврокубках, и в чемпионате. Мы всегда настраиваемся на каждый матч. Это, конечно, нам тяжело дается, где-то мы делаем ротацию, чтобы ребята и отдыхали, потому что когда футболисты играют со свежей головой, то это гораздо лучше.
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