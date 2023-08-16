Кучер: Хотим не проиграть борьбу и показать характер, чтобы отношение к нам было положительным

Главный тренер " Днепра-1 " Александр Кучер поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы против "Славии". Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу чешской команды.

- В Праге был не очень успешный матч для "Днепра-1". Что завтра будет ключевым в игре?

– Первый матч для нас получился не очень хорошим и по рисунку игры, и по результату, но завтра нам нечего терять, а мы можем только найти. В первую очередь, это наше желание не проиграть борьбу и показать характер, чтобы отношение к нам было положительным.

– Как вам удается совмещать матчи еврокубков с важными играми в украинском чемпионате?

– Все матчи для на важные: и в еврокубках, и в чемпионате. Мы всегда настраиваемся на каждый матч. Это, конечно, нам тяжело дается, где-то мы делаем ротацию, чтобы ребята и отдыхали, потому что когда футболисты играют со свежей головой, то это гораздо лучше.