Адамюк - о матче со Славией: Постараемся отыграться, хотя это будет непросто

Защитник " Днепра- 1" Владимир Адамюк поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы против "Славии". Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу чешской команды.

"Думаю, что на первый план выйдет борьба. Если нам удастся ее выиграть, то считаю, что все у нас получится и мы дадим сопернику хорошее сражение. Постараемся отыграться, хотя это будет не просто", - сказал Адамюк.