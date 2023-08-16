Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Адамюк - о матче со Славией: Постараемся отыграться, хотя это будет непросто
Первый матч днепряне проиграли со счетом 0:3
scdnipro1.com.ua
Защитник "
"Думаю, что на первый план выйдет борьба. Если нам удастся ее выиграть, то считаю, что все у нас получится и мы дадим сопернику хорошее сражение. Постараемся отыграться, хотя это будет не просто", - сказал Адамюк.
Напомним, что матч "Днепр-1" - "Славия" состоится в четверг, 17 августа, и начнется в 21:00.
Популярное сейчас
- Официально: Красников покинул Днепр-1
- В НАТО допустили членство Украины в альянсе в случае территориальных уступок России
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
- Воробей: Впечатление, что игроки Днепра-1 первый раз увидели друг друга на поле
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО