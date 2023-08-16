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Адамюк - о матче со Славией: Постараемся отыграться, хотя это будет непросто

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Первый матч днепряне проиграли со счетом 0:3

Адамюк - о матче со Славией: Постараемся отыграться, хотя это будет непросто

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Владимир Адамюк поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы против "Славии". Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу чешской команды.

"Думаю, что на первый план выйдет борьба. Если нам удастся ее выиграть, то считаю, что все у нас получится и мы дадим сопернику хорошее сражение. Постараемся отыграться, хотя это будет не просто", - сказал Адамюк.

Напомним, что матч "Днепр-1" - "Славия" состоится в четверг, 17 августа, и начнется в 21:00.

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В статье: Славия (Прага) Владимир Адамюк СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (1)
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Термит (Київ)
16.08.2023 в 21:20
Це він так за Динамо переживає? На Славію вже всі забили?
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