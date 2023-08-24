Закончили 2:0. Заря в концовке выпала и пропустила второй гол от Славии

Луганская Заря играет матч плей-офф раунда Лиги Европы со Славией.

Пражане дома начали очень мощно, смяли луганчан, и за первый тайм могли забить штук 5 голов Но вратарь, фарт, ВАР и прочие факторы были на стороне украинской команды.

Во втором тайме Заря даже попыталась организовать контруигру, иногда выбегая в контратаки, но Славия все-таки добилась своего. Тижани после навеса с углового голвоой вколотил мяч в сетку – 1:0 на 81 минуте.

Ну а уже в компенсированное время Заря пропустила второй – выключились, полагая, что мяч вышел за лицевую, и после прострела, когда мяч остался в игре, Масопуст расстрелял кипера – 2:0.