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Закончили 2:0. Заря в концовке выпала и пропустила второй гол от Славии
А все могло быть не так плохо
Луганская Заря играет матч плей-офф раунда Лиги Европы со Славией.
Пражане дома начали очень мощно, смяли луганчан, и за первый тайм могли забить штук 5 голов Но вратарь, фарт, ВАР и прочие факторы были на стороне украинской команды.
Во втором тайме Заря даже попыталась организовать контруигру, иногда выбегая в контратаки, но Славия все-таки добилась своего. Тижани после навеса с углового голвоой вколотил мяч в сетку – 1:0 на 81 минуте.
Ну а уже в компенсированное время Заря пропустила второй – выключились, полагая, что мяч вышел за лицевую, и после прострела, когда мяч остался в игре, Масопуст расстрелял кипера – 2:0.
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