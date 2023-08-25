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Лига Европы. Лудогорец - Аякс - 1:4. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Розгромная победа на выезде

Лига Европы. Лудогорец - Аякс - 1:4. Видео голов и обзор матча

Фото: Sports Brief

UA-Футбол
Новина українською

"Аякс" уже в первом матче похоже, что снял все вопросы с выходом в группу и уничтожил "Лудогорец" на его поле.

Главным героем матча стал ганский нападающий Мохамед Кудус – у него хет-трик. Украинец Игорь Пластун провел весь матч в запасе Лудогорца.

"Лудогорец" (Болгария) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:4

Голы: Вердон, 70 (с пенальти) - Кудус, 16, 18, 50, Бробби, 40

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В статье: Лига Европы Лудогорец (Разград) Аякс
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