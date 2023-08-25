Лига Европы. Лудогорец - Аякс - 1:4. Видео голов и обзор матча

"Аякс" уже в первом матче похоже, что снял все вопросы с выходом в группу и уничтожил "Лудогорец" на его поле.

Главным героем матча стал ганский нападающий Мохамед Кудус – у него хет-трик. Украинец Игорь Пластун провел весь матч в запасе Лудогорца.

"Лудогорец" (Болгария) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:4

Голы: Вердон, 70 (с пенальти) - Кудус, 16, 18, 50, Бробби, 40