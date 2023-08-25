Анатолий Чанцев: В ответном матче со Славией терять Заре нечего

Бывший главный тренер луганской "Зари" Анатолий Чанцев поделился впечатлениями о первой игре луганчан в двухматчевом поединке раунда плей-офф с пражской "Славией" в Лиге Европы.

- Критика в данном случае не нужна, - считает специалист. - Скажу лишь то, что удалось увидеть. "Заря" в матче против чехов сконцентрировалась на защитных действиях, поэтому острых моментов у чужих ворот было немного. Разве что во втором тайме, однако реализовать их не удалось. Чувствуется, что на рисунке игры луганской команды сказывается потеря ряда футболистов, которые ее определяли - в частности, Бражко, Булецы, Шахова, Имерекова. И теперь "Заря" совсем не такая, какая была еще в конце прошлого сезона. Но как бы там ни было, а очень хотелось бы, чтобы эта команда, как и любой другой украинский коллектив, в еврокубковых розыгрышах могла демонстрировать хорошую игру.

- Что можете сказать о новом главном тренере - сербе Ненаде Лалатовиче?

- Ничего. Ему сложно на данном этапе, ведь слишком мало времени прошло с начала его работы в "Заре". Но в тренерском штабе луганской команды сейчас есть человек, которого я очень уважаю. Это помощник Лалатовича - Младен Бартулович. Его наличие дает основания надеяться, что вместе они что-то смогут сделать. Бартулович очень хорошо разбирается в нашем футболе, ведь имеет огромный опыт выступлений в украинской Премьер-лиге в качестве игрока, да и в роли тренера уже успел немного поработать. Так что он всегда способен подсказать Лалатовичу ту или иную полезную информацию.

- Через шесть дней в двухраундовом соперничестве "Заря" и "Славия" сойдутся снова. Учитывая поражение с разницей в два мячи в первом матче, шансы луганчан на выход в следующий раунд соревнований, наверное, невелики?

- Как сказал Ненад Лалатович, 0:2 - это шаткий результат.

- Стало быть, будем отталкиваться от слов сербского тренера?

- Я бы отталкивался от самой игры. "Заре" в ответном матче терять нечего, поэтому надо играть гораздо агрессивнее, смелее и быть очень уверенной в своей победе. Ведь игра от обороны, как было в Праге, не принесет желаемого результата, учитывая 0:2 в первой встрече. Впрочем, можно понять Лалатовича: беря во внимание выездной характер вчерашнего поединка, он остерегался, имел определенные опасения. Поэтому повторюсь: луганчанам терять нечего. В их составе есть кому играть, поэтому будем надеяться, что все будет хорошо.