Повезло, что не больше. Славия — Заря 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
zarya-lugansk.com
Луганская "Заря" сыграла свой первый матч плей-офф раунда Лиги Европы с пражской "Славией".
Пражане могли забивать штук 6-7 голов еще до перерыва, но "Заре" паталогически везло.
В итоге, все решилось после перерыва, когда, казалось, луганчане наладили контригру… Но, за последние 15 минут пражане забили дважды.
2:0, и как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Тиджани 81, Масопуст 90+4
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