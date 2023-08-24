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Повезло, что не больше. Славия — Заря 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Повезло, что не больше. Славия — Заря 2:0. Видео голов и обзор матча

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская "Заря" сыграла свой первый матч плей-офф раунда Лиги Европы с пражской "Славией".

Пражане могли забивать штук 6-7 голов еще до перерыва, но "Заре" паталогически везло.

В итоге, все решилось после перерыва, когда, казалось, луганчане наладили контригру… Но, за последние 15 минут пражане забили дважды.

2:0, и как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Славия" (Прага, Чехия) — "Заря" (Луганск, Украина) 2:0

Голы: Тиджани 81, Масопуст 90+4

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В статье: Заря (Луганск) Славия (Прага)
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