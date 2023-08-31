А вдруг? Алефиренко шальным красивым дальним ударом открыл счет в матче со Славией

"Заря" проводит свой ответный , условно домашний матч квалификации Лиги Европы против пражской "Славии". В первом поединке луганчане уступили 0:2.

Поединок начался под диктовку "Славии", которая владела инициативой, хотя вперед особо не лезла, время от времени проводя атаки.

У "Зари" почти ничего не получалось, пока на 32-й минуте красивый и немного шальной удар удался Алефиренко – метров с 30, в ближний угол и вратарь, который проспал момент. 1:0, и шансы побороться еще есть!