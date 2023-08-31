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А вдруг? Алефиренко шальным красивым дальним ударом открыл счет в матче со Славией
Вдруг что еще и выйдет у луганчан
zarya-lugansk.com
"Заря" проводит свой ответный , условно домашний матч квалификации Лиги Европы против пражской "Славии". В первом поединке луганчане уступили 0:2.
Поединок начался под диктовку "Славии", которая владела инициативой, хотя вперед особо не лезла, время от времени проводя атаки.
У "Зари" почти ничего не получалось, пока на 32-й минуте красивый и немного шальной удар удался Алефиренко – метров с 30, в ближний угол и вратарь, который проспал момент. 1:0, и шансы побороться еще есть!
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