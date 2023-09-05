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Вербич исключен из заявки Панатинаикоса на Лигу Европы

Лига Европы
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Вместо него заявили новичка команды

Вербич исключен из заявки Панатинаикоса на Лигу Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Словенский вингер Беньямин Вербич больше не находится в заявке "Панатинаикоса" на групповой этап Лиги Европы, сообщает Sportday.gr.

Отмечается, что главный тренер команды Иван Йованович исключил экс-динамовца из заявки, чтобы добавить еще одного центрального защитника - Эрика Палмера-Брауна, который был приобретен этим летом у "Труа"

В Лиге Европы греки попали в одну группу с "Ренном", "Вильярреалом" и "Маккаби" (Хайфа).

Напомним, 29-летний Вербич перешел в "Панатинаикос" летом прошлого года из киевского "Динамо" как свободный агент.

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В статье: Панатинаикос (Афины) Беньямин Вербич
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Источник:
Sportday.gr

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