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Вербич исключен из заявки Панатинаикоса на Лигу Европы
Вместо него заявили новичка команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Словенский вингер Беньямин Вербич больше не находится в заявке "Панатинаикоса" на групповой этап Лиги Европы, сообщает Sportday.gr.
Отмечается, что главный тренер команды Иван Йованович исключил экс-динамовца из заявки, чтобы добавить еще одного центрального защитника - Эрика Палмера-Брауна, который был приобретен этим летом у "Труа"
В Лиге Европы греки попали в одну группу с "Ренном", "Вильярреалом" и "Маккаби" (Хайфа).
Напомним, 29-летний Вербич перешел в "Панатинаикос" летом прошлого года из киевского "Динамо" как свободный агент.
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