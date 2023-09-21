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Ван Дейк: Сделаем все, чтобы выиграть Лигу Европы. Для этого надо работать, и работа начинается с матча с ЛАСКом

Лига Европы
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Сегодня Ливерпуль сыграет свой первый матч на групповом этапе Лиги Европы

Ван Дейк: Сделаем все, чтобы выиграть Лигу Европы. Для этого надо работать, и работа начинается с матча с ЛАСКом

Фото: twitter.com/LFC

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался об участии своей команды в Лиге Европы - 2023/2024.

"Мы все хотели попасть в Лигу чемпионов, но не заслужили этого по итогам прошлого сезона. Мы примем участие в Лиге Европы и сделаем все, чтобы победить в ней. Для этого надо работать, и работа начинается с матча с ЛАСКом.

Нам не стоит торопить события. Каждая игра в каждом турнире будет весьма непростой. В начале нового сезона мы показываем хороший футбол, но сейчас только сентябрь".

"Ливерпуль" сыграет свой первый матч на групповом этапе Лиги Европы сегодня, 21 сентября. В соперниках у подопечных Клоппа будет австрийский ЛАСК. Также в квартет с мерсисайдцами попали бельгийский "Юнион" и французская "Тулуза".

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В статье: Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
liverpool

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