Ван Дейк: Сделаем все, чтобы выиграть Лигу Европы. Для этого надо работать, и работа начинается с матча с ЛАСКом

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался об участии своей команды в Лиге Европы - 2023/2024.

"Мы все хотели попасть в Лигу чемпионов, но не заслужили этого по итогам прошлого сезона. Мы примем участие в Лиге Европы и сделаем все, чтобы победить в ней. Для этого надо работать, и работа начинается с матча с ЛАСКом.

Нам не стоит торопить события. Каждая игра в каждом турнире будет весьма непростой. В начале нового сезона мы показываем хороший футбол, но сейчас только сентябрь".