Моуринью: Я буду повторять это до своего последнего дня на посту тренера Ромы - мы не проиграли в финале Лиги Европы Севилье

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью высказался о финальном матче Лиги Европы - 2022/2023, в котором его команда в серии пенальти уступила "Севилье" (1:1, 1:4)

"Я буду повторять это до своего последнего дня на посту главного тренера "Ромы" - мы не проиграли в финале Лиги Европы "Севилье". Мы не проиграли тот финал в Будапеште, и я не изменю своего мнения!"

Напомним, финальный матч между "Ромой" и "Севильей" обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Рефери показал игрокам "Ромы" семь желтых карточек. После матча Моуринью, который остался недовольным работой Тейлора, оскорбил судью на парковке стадиона.

Позже 60-летнего португальского специалиста дисквалифицировали на четыре еврокубковых матча сезона-2023/2024. Таким образом, больше половины игр групповой стадии (четыре из шести) в Лиге Европы "Рома" проведет без своего наставника.