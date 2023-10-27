Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Представитель АПЛ бит. Олимпиакос – Вест Хэм 2:1. Обзор матча, видео голов
Олимпиакос - Вест Хэм ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.10.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" в прошлом году выиграл Лигу конференций, но сейчас не все гладко у "молотобойцев" в Лиге Европы. В частности, в третьем туре произошло поражение от "Олимпиакоса". За выход из группы представителю АПЛ еще придется сразиться.
Пирей. "Георгиос Караискакис"
"Олимпиакос" (Греция) - "Вест Хэм" (Англия) - 2:1
Голы: Фортунис, 33, Огбонна, 45+1 (автогол) - Лукас Пакета, 87
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Жирона – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура чемпионата Испании
- Золотой мяч 2023. Где и когда состоится церемония вручения награды
- Лионель Месси выбыл из борьбы за награду самому ценному игроку МЛС
- Лига Европы. Ливерпуль и Байер уничтожили своих оппонентов с одинаковым счетом
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн