Представитель АПЛ бит. Олимпиакос – Вест Хэм 2:1. Обзор матча, видео голов

"Вест Хэм" в прошлом году выиграл Лигу конференций, но сейчас не все гладко у "молотобойцев" в Лиге Европы. В частности, в третьем туре произошло поражение от "Олимпиакоса". За выход из группы представителю АПЛ еще придется сразиться.

Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" (Греция) - "Вест Хэм" (Англия) - 2:1

Голы: Фортунис, 33, Огбонна, 45+1 (автогол) - Лукас Пакета, 87