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Представитель АПЛ бит. Олимпиакос – Вест Хэм 2:1. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Олимпиакос - Вест Хэм ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.10.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Представитель АПЛ бит. Олимпиакос – Вест Хэм 2:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Вест Хэм" в прошлом году выиграл Лигу конференций, но сейчас не все гладко у "молотобойцев" в Лиге Европы. В частности, в третьем туре произошло поражение от "Олимпиакоса". За выход из группы представителю АПЛ еще придется сразиться.

Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" (Греция) - "Вест Хэм" (Англия) - 2:1

Голы: Фортунис, 33, Огбонна, 45+1 (автогол) - Лукас Пакета, 87

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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