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УЕФА перенес матч с участием Маккаби Хайфа на нейтральное поле

Лига Европы
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А также ближайшие поединки сборной Израиля

УЕФА перенес матч с участием Маккаби Хайфа на нейтральное поле

Фото: facebook.com/Mhfootballclub

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УЕФА определил новую дату и место проведения матча третьего тура группового раунда Лиги Европы между "Маккаби" Хайфа и "Вильярреалом".

Поединок пройдет 9 ноября в Ларнаке (Кипр) на стадионе местного АЕК. Игра будет проходить без зрителей. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Также УЕФА назвал новое место проведения ближайших домашних матчей сборной Израиля. В отборе на Евро-2024 израильтяне 15 ноября встретятся со Швейцарией, а 18-го числа - с Румынией. Обе игры состоятся в Фельчуте (Венгрия) на Панчо Арене". Спортивное сооружение является домашним стадионом клуба "Академия Пушкаша".

Отмечается, что эти поединки пройдут при болельщиках.

Напомним, что проводить игры в Израиле сейчас невозможно из-за военных действий на территории страны.

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В статье: Израиль Маккаби (Хайфа) Вильярреал отбор на Евро-2024
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Источник:
uefa.com

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