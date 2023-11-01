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УЕФА перенес матч с участием Маккаби Хайфа на нейтральное поле
А также ближайшие поединки сборной Израиля
Фото: facebook.com/Mhfootballclub
УЕФА определил новую дату и место проведения матча третьего тура группового раунда Лиги Европы между "Маккаби" Хайфа и "Вильярреалом".
Поединок пройдет 9 ноября в Ларнаке (Кипр) на стадионе местного АЕК. Игра будет проходить без зрителей. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Также УЕФА назвал новое место проведения ближайших домашних матчей сборной Израиля. В отборе на Евро-2024 израильтяне 15 ноября встретятся со Швейцарией, а 18-го числа - с Румынией. Обе игры состоятся в Фельчуте (Венгрия) на Панчо Арене". Спортивное сооружение является домашним стадионом клуба "Академия Пушкаша".
Отмечается, что эти поединки пройдут при болельщиках.
Напомним, что проводить игры в Израиле сейчас невозможно из-за военных действий на территории страны.
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