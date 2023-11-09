Лига Европы. Тулуза шокировала Ливерпуль, Славия - Рому, шикарный матч Таловерова и ЛАСК

Группа В

Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

"Аякс" (Нидерланды) - "Брайтон" (Англия) - 0:2

Голы: Фати, 14, Адингра, 53

"Аякс" после смены тренера прибавил, но это прогресс от "ужасного" к "плохому". "Брайтон" без проблем разобрал голландцев.

Героем стал Ансу Фати - он сперва сам забил в быстром прорыве, а затем вовремя скинул под удар Адингра. "Аякс" же на 75-й минуте имел всего три (!) удара в сторону ворот. Его шансы на плей-офф ЛЕ тают на глазах.

Группа Е

Линц. "Райффайзен Арена"

ЛАСК (Австрия) - "Юнион" (Бельгия) - 3:0

Голы: Хорват, 25 (с пенальти), Таловеров, 45+4, Жуль, 77

Отличный матч ЛАСК и нашего Макса Таловерова. Они не позволили "Юниону" хотя бы раз пробить в створ ворот!

Сам же украинец забил после подачи с углового, использовав в полный мере огромный рост. Еще один мяч с пенальти провел Саша Хорват, лидер ЛАСК. Ну, а Жуль во втором тайме подытожил провальный для бельгийцев матч. Может, в Жупиле-лиге "Юнион" и возглавляет таблицу, но сегодня он наиграл только на разгромное поражение.

Тулуза. "Стад де Тулуз"

"Тулуза" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия) - 3:2

Голы: Деннум, 36, Даллинга, 58, Магри, 76 - Кассерес, 74 (автогол), Жота 89

Сенсация дня. Никто в здравом уме не станет сравнивать "Тулузу" и "Ливерпуль", но сегодня французы пять раз пробили в створ ворот, а англичане - два. Прессинг, концентрация и реализация моментов у хозяев были на высочайшем уровне.

Все три гола, что интересно, пришли с левого фланга "Ливерпуля", где откровенно позорились сперва Цимикас, а затем Джо Гомес. Клопп делал много замен, выпустил сильнейших, но те не возвращались назад, и "Тулуза" забила третий гол, имея в штрафной англичан численное большинство. И это после осечки с "Лутоном". Пахнет мини-кризисом, если честно.

Группа F

Ренн. "Руазон-Парк"

"Ренн" (Франция) - "Панатинаикос" (Греция) - 3:1

Голы: Ридер, 9, Салах, 65, Блас, 70 (с пенальти) - Иоаннидис 34 (с пенальти)

Здесь хвалим "Ренн". 11-я команда Лиги 1 играла вдесятером больше часа после удаления Белосяна, но даже этого не заметила. В численном меньшинстве французы ничего не дали создать грекам, а вот сами сбегали в две контратаки и вырвали победу.

Неманья Матич и его присутствие в центре поля порешали многое для "Ренна". Ну, и вратарь "Пао" Бриньоли крайне грубо ошибся с первым голом.

"Георгиос Карапатакис"

"Маккаби Хайфа" - "Вильярреал" - 1:2

Голы: Сек, 30 - Баэна, 82, Серлот, 86

Израильтяне не играли целый месяц, у них дома война, и сегодня даже просто забитый гол в ворота "Вильярреала" - это для "Маккаби" был подвиг.

Касательно "Субмарины", то запомнилось две вещи. Во-первых, два кряду незабитых пенальти от Серлота и Тригейроса; во-вторых, активность левого фланга на последних минутах. Именно она и принесло команде Пачеты столь нужную победу. В Ла Лиге она аж 13-я, и позитива на "Мадригале" мало.

Группа G

Ланси. "Стад де Женев"

"Серветт" (Швейцария) - "Шериф" (Молдова) - 2:1

Голы: Рулье, 84, Бедия, 90+1 (с пенальти) - Северин, 12 (автогол)

Здесь констатируем, что "Серветт" победил "Шериф" абсолютно по делу. 9:1 по ударам в створ ворот - лучшая иллюстрация того, как прошла игра.

Максим Коваль спасал "Шериф", сколько мог. Даже в моменте с первым голом он сперва потащил очень опасный удар в дальний угол. Проблемы "Шерифа" сегодня - слабая контригра и отсутствие дисциплины. Соперник добивает с трех метров? Да пожалуйста. Еще и два удаления схлопотали. При Вернидубе такого не было.

Прага. "Фортуна Арена"

"Славия" (Чехия) - "Рома" (Италия) - 2:0

Голы: Юречка, 50, Масопуст, 74

Лукаку играл, Дибала, Паредес, но звезды "Ромы" оказались бессильны против настроя, напора и движения второй команды Чехии. 19:5 по ударам, 15:5 по обостряющим передачам - это не просто преимущество, это тотальное превосходство.

Миле Свилар был брошен защитниками в эпизоде с первым голом, и Юречка затолкал мяч в сетку. Второй мяч "Славии" Лукас Масопуст забил плотным ударом с линии штрафной. Браво, "Славия"! А вот прогресса у "Ромы" Жозе Моуриньо со времен историчного выезда в Норвегию к "Буде-Глимту" что-то не видно.

Баку. Стадион им. Тофика Бахрамова

"Карабах" (Азербайджан) - "Байер" (Германия) - 0:1

Гол: Бонифас, 90+3 (с пенальти)

Это десятая победа "Байера" кряду во всех турнирах, но она была непохожа на предыдущие. Команда Хаби Алонсо, скорее, валяла дурака, чем играла свой футбол, и "Карабах", будь он класснее, точно бы этим воспользовался. У Янковича, Зубира и Бензия были прекрасные шансы.

И чем закончилось? Хозяева все моменты запороли, а в добавленное время ветеран Максим Медведев еще и рукой сыграл в собственной штрафной, подарив Бонифасу гол с пенальти.