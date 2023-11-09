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Кочергин в старте Ракува на матч ЛЕ против лиссабонского Спортинга
Команда украинца будет бороться за первую победу
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 9 ноября состоится матч Лиги Европы, в котором польский футбольный клуб "Ракув" сыграет с лиссабонским "Спортингом". Украинец Владислав Кочергин выйдет с первых минут матча.
Клуб украинца идет на последнем месте в турнирной таблице не имея в активе ни одной победы. Начало матча в 22:00.
???? ????????????????????????????????— Raków Częstochowa ???? (@Rakow1921) November 9, 2023
Oto nasz skład na mecz ze Sportingiem! ????
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