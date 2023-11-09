Кочергин в старте Ракува на матч ЛЕ против лиссабонского Спортинга

Сегодня, 9 ноября состоится матч Лиги Европы, в котором польский футбольный клуб "Ракув" сыграет с лиссабонским "Спортингом". Украинец Владислав Кочергин выйдет с первых минут матча.

Клуб украинца идет на последнем месте в турнирной таблице не имея в активе ни одной победы. Начало матча в 22:00.