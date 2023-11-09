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Кочергин в старте Ракува на матч ЛЕ против лиссабонского Спортинга

Лига Европы
Обновлено

Команда украинца будет бороться за первую победу

Кочергин в старте Ракува на матч ЛЕ против лиссабонского Спортинга

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня, 9 ноября состоится матч Лиги Европы, в котором польский футбольный клуб "Ракув" сыграет с лиссабонским "Спортингом". Украинец Владислав Кочергин выйдет с первых минут матча.

Клуб украинца идет на последнем месте в турнирной таблице не имея в активе ни одной победы. Начало матча в 22:00.

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Владислав Кочергин Ракув Ракув (Ченстохова)
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