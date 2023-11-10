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Полузащитник ЛАСКа Саша Горват признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Австриец провел результативный матч
Фото: ransfermarkt.com
Полузащитник австрийского ЛАСКа Саша Горват признан лучшим игроком четвертого тура в Лиге Европы.
Напомним, что соперником команды был бельгийский Юнион (3:0), где австриец забил гол и отдал результативную передачу.
Главными конкурентами Горвата в голосовании были полузащитник Фрайбурга Максимилиан Эггештайн, Кристиан Эриксен из Мольде и Педру Гонсалвеш из Спортинга.
???? Sascha Horvath's two goal contributions earn him #UEL Player of the Week ⚽️????️@hankookreifen || #UELPOTW pic.twitter.com/Amfej21fOq— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 10, 2023
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