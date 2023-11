Полузащитник ЛАСКа Саша Горват признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник австрийского ЛАСКа Саша Горват признан лучшим игроком четвертого тура в Лиге Европы.

Напомним, что соперником команды был бельгийский Юнион (3:0), где австриец забил гол и отдал результативную передачу.

Главными конкурентами Горвата в голосовании были полузащитник Фрайбурга Максимилиан Эггештайн, Кристиан Эриксен из Мольде и Педру Гонсалвеш из Спортинга.

???? Sascha Horvath's two goal contributions earn him #UEL Player of the Week ⚽️????️@hankookreifen || #UELPOTW pic.twitter.com/Amfej21fOq