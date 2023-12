Лига Европы. Тулуза и Карабах вышли в плей-офф, Славия и Байер порадовали фанов, резерв Ливерпуля ужасен

Брюссель. "Лотто-Парк"

"Юнион" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия) - 2:1

Голы: Амура, 32, Пуэртас, 43 - Куанса, 39

Результат, который ничего не изменил. "Ливерпуль" выиграл группу; "Юнион" шагает в Лигу конференций с третьего места. И все же, это было красиво.

15:2 по ударам! Резерв англичан был начисто подавлен лидером бельгийского чемпионата, который забил три гола, но один судьи отменили. Из позитива у "Ливерпуля" - только гол Куанса после углового. Негатив - все остальное. И особенно отметим вратаря Кевина Келлехера. После Алиссона непривычно видеть в воротах красных голкипера, который аляповато бросается на соперника и теряет ворота, пропуская несильный удар в ближний угол.

Линц. "Райфайзен Арена"

ЛАСК (Австрия) - "Тулуза" (Франция) - 1:2

Голы: Любичич, 61 - Даллинга, 54, Суасо, 83

Великий день для "Тулузы". Команда Карлеса Мартинеса идет лишь 15-й в Лиге 1, но в Австрии вышла с совсем другим настроением и навязала равный футбол одному из местных грандов.

Примерно равное количество ударов, шансов; ЛАСК качественнее боролся, но французы лучше финтили. И что же сделало разницу? Проход и идеальный навес от Арона Деннума. Габриэл Суасо не имел права после такого промазать.

Ренн. "Руазон-Парк"

"Ренн" (Франция) - "Вильярреал" (Испания) - 2:3

Голы: Ассиньон, 37, Блас, 79 - Жерар Морено, 36 (с пенальти), Ахомаш, 62, Парехо, 80

Однозначно самый яркий матч вечера на данную минуту. "Ренн" и "Вильярреал" бились так, словно на кону стояло не первое место, и вылет из еврокубков.

Обмен голами в первом тайме, затем во втором; идеальная, чисто испанская комбинация с голом нестареющего Дани Парехо - вот они, 2:3. И что было потом? Удар Бласа в перекладину, незасчитанный мяч Ассиньона на 101-й минуте! В общем, шоу как оно есть. И очень радостно, что в плей-офф сыграют и одни, и другие. Им есть что там показать.

Афины. "Апостолос Николаидис"

"Панатинаикос" (Греция) - "Маккаби Хайфа" (Израиль) - 1:2

Голы: Иоаннидис, 89 - Дэвид, 20, Шери, 74

Ну, а это главная сенсация вечера. Чтобы выйти в Лигу конференций ПАО надо было просто не проиграть 4-й команде Израиля, которому сейчас вообще не до футбола. И что сделал лидер греческой Суперлиги? Он проиграл!

Грубый ляп на выходе россиянина Лодыгина привел к голу Дина Дэвида; позиционные ошибки защиты - к мячу Тьяронна Шери. Но главное - это нереализация от самих греков. Едвай, Иоаннидис, Мансини, Паласиос могли делать счет 6:2, если бы реализовали свои шансы, но сегодня пробивали исключительно плохо. Еврейская магия, не иначе.

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" (Италия) - "Шериф" (Молдова) - 3:0

Голы: Лукаку, 11, Белотти, 32, Писилли, 90+2

"Шериф" Максима Коваля покидает еврокубки, а "Рома" идет в плей-офф. Все максимально логично и по игре.

"Волки" активничали только в первом тайме, но и этого хватило на 3-4 убойных момента, из которых два хозяева реализовали. Лукаку замкнул прострел Залевского с левого фланга, а Белотти добил мяч в сетку после сэйва Коваля. Молдаване, в свою очередь, обстановку у ворот "Волков" накалили только раз, да и то Анкейе не забил.

???? “It is an indescribable feeling. I’ve been a Roma fan since I was a child and dreamt about it my entire life.” - Niccolò Pisilli after his first Roma goal! ❤️ #ASRoma | #RomaSheriff | #UEL pic.twitter.com/PBsfYy3guZ

Прага. "Фортуна Арена"

"Славия" (Чехия) - "Серветт" (Швейцария) - 4:0

Голы: Дудера, 15, Шранц, 25, Хытил, 30, 45+1

"Славии" нужна была победа, чтобы сохранить первое место, и она добыла ее на стиле. "Серветт" был немотивирован - его третье место было гарантировано - и чехи этим воспользовались сполна.

Удачные навесы, прострелы, удары со средней - команда Йындриха Трпишовского словно показывала все, что умеет, а умеет она многое. Рослый нападающий Хытил оформил дубль, но MVP матча - правый хав Дудера, который и забил, и ассистировал, и в целом подавил соперников на своем фланге. Браво.

Леверкузен. "Бай-Арена"

"Байер" (Германия) - "Мольде" (Норвегия) - 5:1

Голы: Шик, 6, Тапсоба, 22, Эллингсен, 25 (автогол), Гложек, 60, Мбамба, 70 - Китолано, 75

"Байер" заранее выиграл группу, а "Мольде" нужна была победа. но на поле казалось, что все наоборот. Это "Фармацевты" со старта ринулись вперед и уже за 25 минут набросали сопернику три гола, де-факто закрыв матч.

Команда Хаби Алонсо оступилась в двух последних матчах Бундеслиги - возможно, отсюда столько мотивации, но, надо сказать, выглядели Шик, Гримальдо, Хоффман если не фаворитами всей Лиги Европы, то, по крайней мере, очень топовым коллективом. Чемпион Норвегии рядом не стоял.

23 - Bayer 04 Leverkusen have not lost any of their 23 competitive games this season (W20 D3), in German professional football only Hamburger SV in 1982-83 had a longer unbeaten run to start a season (24 games, Leverkusen also 23 as a 2nd tier team in 1978-79). Invincibles? pic.twitter.com/yBmEbSN1WL