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Лига Европы. Тулуза и Карабах вышли в плей-офф, Славия и Байер порадовали фанов, резерв Ливерпуля ужасен

Лига Европы
Обновлено

В последнем туре команды в обороне не отсиживались и забивали много

Лига Европы. Тулуза и Карабах вышли в плей-офф, Славия и Байер порадовали фанов, резерв Ливерпуля ужасен

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christof Koepsel

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Группа Е

Брюссель. "Лотто-Парк"

"Юнион" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия) - 2:1

Голы: Амура, 32, Пуэртас, 43 - Куанса, 39

Результат, который ничего не изменил. "Ливерпуль" выиграл группу; "Юнион" шагает в Лигу конференций с третьего места. И все же, это было красиво.

15:2 по ударам! Резерв англичан был начисто подавлен лидером бельгийского чемпионата, который забил три гола, но один судьи отменили. Из позитива у "Ливерпуля" - только гол Куанса после углового. Негатив - все остальное. И особенно отметим вратаря Кевина Келлехера. После Алиссона непривычно видеть в воротах красных голкипера, который аляповато бросается на соперника и теряет ворота, пропуская несильный удар в ближний угол.

Линц. "Райфайзен Арена"

ЛАСК (Австрия) - "Тулуза" (Франция) - 1:2

Голы: Любичич, 61 - Даллинга, 54, Суасо, 83

Великий день для "Тулузы". Команда Карлеса Мартинеса идет лишь 15-й в Лиге 1, но в Австрии вышла с совсем другим настроением и навязала равный футбол одному из местных грандов.

Примерно равное количество ударов, шансов; ЛАСК качественнее боролся, но французы лучше финтили. И что же сделало разницу? Проход и идеальный навес от Арона Деннума. Габриэл Суасо не имел права после такого промазать.

Лига Европы. Тулуза и Карабах вышли в плей-офф, Славия и Байер порадовали фанов, резерв Ливерпуля ужасен - изображение 1

Группа F

Ренн. "Руазон-Парк"

"Ренн" (Франция) - "Вильярреал" (Испания) - 2:3

Голы: Ассиньон, 37, Блас, 79 - Жерар Морено, 36 (с пенальти), Ахомаш, 62, Парехо, 80

Однозначно самый яркий матч вечера на данную минуту. "Ренн" и "Вильярреал" бились так, словно на кону стояло не первое место, и вылет из еврокубков.

Обмен голами в первом тайме, затем во втором; идеальная, чисто испанская комбинация с голом нестареющего Дани Парехо - вот они, 2:3. И что было потом? Удар Бласа в перекладину, незасчитанный мяч Ассиньона на 101-й минуте! В общем, шоу как оно есть. И очень радостно, что в плей-офф сыграют и одни, и другие. Им есть что там показать.

Афины. "Апостолос Николаидис"

"Панатинаикос" (Греция) - "Маккаби Хайфа" (Израиль) - 1:2

Голы: Иоаннидис, 89 - Дэвид, 20, Шери, 74

Ну, а это главная сенсация вечера. Чтобы выйти в Лигу конференций ПАО надо было просто не проиграть 4-й команде Израиля, которому сейчас вообще не до футбола. И что сделал лидер греческой Суперлиги? Он проиграл!

Грубый ляп на выходе россиянина Лодыгина привел к голу Дина Дэвида; позиционные ошибки защиты - к мячу Тьяронна Шери. Но главное - это нереализация от самих греков. Едвай, Иоаннидис, Мансини, Паласиос могли делать счет 6:2, если бы реализовали свои шансы, но сегодня пробивали исключительно плохо. Еврейская магия, не иначе.

Лига Европы. Тулуза и Карабах вышли в плей-офф, Славия и Байер порадовали фанов, резерв Ливерпуля ужасен - изображение 2

Группа G

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" (Италия) - "Шериф" (Молдова) - 3:0

Голы: Лукаку, 11, Белотти, 32, Писилли, 90+2

"Шериф" Максима Коваля покидает еврокубки, а "Рома" идет в плей-офф. Все максимально логично и по игре.

"Волки" активничали только в первом тайме, но и этого хватило на 3-4 убойных момента, из которых два хозяева реализовали. Лукаку замкнул прострел Залевского с левого фланга, а Белотти добил мяч в сетку после сэйва Коваля. Молдаване, в свою очередь, обстановку у ворот "Волков" накалили только раз, да и то Анкейе не забил.

Прага. "Фортуна Арена"

"Славия" (Чехия) - "Серветт" (Швейцария) - 4:0

Голы: Дудера, 15, Шранц, 25, Хытил, 30, 45+1

"Славии" нужна была победа, чтобы сохранить первое место, и она добыла ее на стиле. "Серветт" был немотивирован - его третье место было гарантировано - и чехи этим воспользовались сполна.

Удачные навесы, прострелы, удары со средней - команда Йындриха Трпишовского словно показывала все, что умеет, а умеет она многое. Рослый нападающий Хытил оформил дубль, но MVP матча - правый хав Дудера, который и забил, и ассистировал, и в целом подавил соперников на своем фланге. Браво.

Лига Европы. Тулуза и Карабах вышли в плей-офф, Славия и Байер порадовали фанов, резерв Ливерпуля ужасен - изображение 3

Группа Н

Леверкузен. "Бай-Арена"

"Байер" (Германия) - "Мольде" (Норвегия) - 5:1

Голы: Шик, 6, Тапсоба, 22, Эллингсен, 25 (автогол), Гложек, 60, Мбамба, 70 - Китолано, 75

"Байер" заранее выиграл группу, а "Мольде" нужна была победа. но на поле казалось, что все наоборот. Это "Фармацевты" со старта ринулись вперед и уже за 25 минут набросали сопернику три гола, де-факто закрыв матч.

Команда Хаби Алонсо оступилась в двух последних матчах Бундеслиги - возможно, отсюда столько мотивации, но, надо сказать, выглядели Шик, Гримальдо, Хоффман если не фаворитами всей Лиги Европы, то, по крайней мере, очень топовым коллективом. Чемпион Норвегии рядом не стоял.

Баку. Стадион им. Тофика Бахрамова

"Карабах" (Азербайджан) - "Хакен" (Швеция) - 2:1

Голы: Леандро Андраде, 1, Бензия, 45+3 - Хусейнов, 90+3 (автогол)

Компанию "Байеру" в плей-офф ЛЕ составил "Карабах", который дома справился с немотивированным чемпионом Швеции.

Вратарь шведов привез гол в свои ворота уже на 1-й минуте, что задало тон игре, в которой солировали Бензия и Зубир. Вероятно, счет был бы даже крупнее, если бы не удаление Вешовича на 56-й минуте. Оно заставило азербайджанский интернационал отойти назад, но, опять же, обошлось без шансов для "Хакена".

Лига Европы. Тулуза и Карабах вышли в плей-офф, Славия и Байер порадовали фанов, резерв Ливерпуля ужасен - изображение 4
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