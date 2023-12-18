Олег Шелаев: Марсель – неудобный соперник для Шахтера

Мыслями о результате жеребьевки 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы, избравшей в соперники донецкого "Шахтера" одного из ведущих французских клубов – "Марсель", с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший полузащитник горняков и сборной Украины Олег Шелаев.

- Исходя из различных вариантов этого соперника я относил ко второй категории сложности, - говорит он. – Ведь среди возможных кандидатов из числа наиболее опасных для "Шахтера" были клубы из первой. Была еще и третья категория, в которой, в частности, находились менее грозные "Тулуза", "Карабах". Что касается "Марселя", то с точки зрения серьезного уровня французского чемпионата этот соперник достаточно неудобен. К тому же, учитывая тот факт, что "Шахтеру" придется играть с французами после двухмесячного зимнего перерыва, больше шансов будет у "Марселя". Правда, его преимущество оцениваю не столь высоко – 55 на 45 процентов.

– Что знаете о "Марселе" в целом?

- Сейчас эта команда находится рядом с ведущей группой соперников в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от третьего места всего на четыре очка. Когда-то "Марсель" был победителем Лиги чемпионов, в его составе играло немало известных звезд. Впрочем, во Франции достаточно команд, в разные годы выступавших в финале еврокубковых турниров. Кроме "Марселя", который выигрывал самые престижные клубные соревнования континента, в решающих поединках за почетный трофей вели спор и другие представители Франции – "Сент-Этьен", "Бастия", "Бордо", "Монако", "Пари Сен-Жермен"... Однако именно "Марсель" по части продуктивности выступлений в еврокубках считается во французском футболе самым авторитетным.