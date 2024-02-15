Кто из известных футболистов играл за Марсель? Квиз от UA-Футбол

15 февраля донецкий "Шахтер" начинает свой путь в плей-офф Лиги Европы 2023/24. В первом матче 1/16 финала "горняки" в Гамбурге будут принимать французский "Марсель".

Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета "провансальцев".

Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за клуб из Марселя.