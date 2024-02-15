Лига Европы
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Кто из известных футболистов играл за Марсель? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Фото: https://twitter.com/OM_Officiel
15 февраля донецкий "Шахтер" начинает свой путь в плей-офф Лиги Европы 2023/24. В первом матче 1/16 финала "горняки" в Гамбурге будут принимать французский "Марсель".
Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета "провансальцев".
Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за клуб из Марселя.
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