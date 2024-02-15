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Кто из известных футболистов играл за Марсель? Квиз от UA-Футбол

Лига Европы
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Сколько дали правильных ответов?

Кто из известных футболистов играл за Марсель? Квиз от UA-Футбол

Фото: https://twitter.com/OM_Officiel

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

15 февраля донецкий "Шахтер" начинает свой путь в плей-офф Лиги Европы 2023/24. В первом матче 1/16 финала "горняки" в Гамбурге будут принимать французский "Марсель".

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Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета "провансальцев".

Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за клуб из Марселя.

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