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Судья из-за французских фанатов приостанавливал матч Шахтер - Марсель
Болельщики Марселя - известные поклонники пиро
фото из свободных источников
"Шахтер" в Гамбурге играет свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя", счет в поединке пока что 0:0.
На матче присутствуют по разным данным от 1 700 до 2 000 болельщиков французской команды, которые уже успели немного набедокурить.
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В первом тайме фанаты "Марселя" зажгли столько дымовых шашек, что судье пришлось на некоторое время останавливать игру и ждать, когда дым рассеется с одного из участков поля. Минут через 5 команды продолжили игру.
Напомним, что UA-Футбол ведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
Marseille Pyroaffen???????? pic.twitter.com/OWZ1KwKGhu— Tim-Leon (@timleon_hsv) February 15, 2024
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