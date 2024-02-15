Судья из-за французских фанатов приостанавливал матч Шахтер - Марсель

"Шахтер" в Гамбурге играет свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя", счет в поединке пока что 0:0.

На матче присутствуют по разным данным от 1 700 до 2 000 болельщиков французской команды, которые уже успели немного набедокурить.

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В первом тайме фанаты "Марселя" зажгли столько дымовых шашек, что судье пришлось на некоторое время останавливать игру и ждать, когда дым рассеется с одного из участков поля. Минут через 5 команды продолжили игру.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка .

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.