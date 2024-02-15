ЛЕ. Фейенорд - Рома 1:1. Месть римлянам снова откладывается

Чистокровная Лига Европы. В отличие от главного еврокубка "Старого света" немного больше брака и хаоса, но от этого только больше драйва. Таким получился и этот поединок. Футбол в его естественном виде - без тактического фанатизма и излишней осторожности. С самого старта коллективы не отсиживались в обороне. На удивление подопечные Арне Слота и Даниэле де Росси всячески пытались в креатив.

Если хозяева поля выделялись командной игрой и организацией, то итальянцы больше делали ставку на индивидуальные скиллы своих исполнителей. Было бы странно, если бы это было наоборот. Особенно это касается римлян, ведь мы говорим о таких мастерах как Лукаку, Дибала, Паредес и другие.

"Рома" Жозе Моуриньо была максимальной неприятным соперником для нидерландцев. Однако это уже в прошлом. При де Росси "волки" вообще не "сушат" игру, а наоборот заточены на обострение в последней трети. Поэтому моменты методично возникали у обоих ворот. В первые 30 минут более остро выглядели гости. Однако под занавес первого тайма ситуация выровнялась. Обеим сторонам не хватало решительности в завершающей стадии. У "Ромы" запомнились проходы на дриблинге от Пауло Дибалы и мощный выстрел Паредеса в перекладину из-за пределов штрафной.

Казалось, что команды так и закончат первые 45 минут. Но уже в компенсированное время нападающий "Фейеноорда" Пайшан все же взял свое. До этого у 23-летнего бразильца было несколько неплохих попыток, однако не хватало точности при реализации. На этот раз все получилось - римляне в самом прямом смысле проспали в своей штрафной 167 сантиметрового форварда, который результативно замкнул верховую подачу ударом головой.

Гол в раздевалку только поднял градус противостояния. "Рома" под руководством "Особенного", возможно, и согласилась бы на 0:1 на выезде. Однако не команда де Росси. Римляне во второй половине немного активизировались, и в конце концов в одной из своих вылазок добились своего. Паритет на табло установил Ромелу Лукаку. Выполнив задачу минимум "волки" вновь подсели.

Пропущенный мяч на некоторое время сбил с толку "Гордость Юга". Однако стоит отметить, что подопечные Арне Слота оправились очень быстро и демонстрировали сильное желание все же вырвать победу, понимая, что на "Стадио Олимпико" будет ой как непросто. А тут и "Рома" начала закрываться, и домашние трибуны безумно гонят тебя вперед.

Атаки "Фейеноорда" шли волнами, одна за другой. Хозяева в концовке поединка все больше наседали и наращивали темп. Нидерландцы были достаточно близки к тому, чтобы поехать в Вечный город в качестве победителя первой встречи. Но после удара со штрафного в исполнении Иванушеца снаряд попал в стойку ворот римлян.

В итоге, так и завершили - 1:1. "Рома" сохранив силы, добывает комфортный результат перед поединком в Риме. Ну а "Фейенорд" снова не сумел обыграть итальянцев и отомстить за поражения в прошлогодних еврокубковых кампаниях...

1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24

15.02.2024. Нидерланды, Роттердам. Стадион Фейенорд "Де Куйп".

"Фейенорд" - "Рома" 1:1

Голы: Пайшан 45+2 - Лукаку 67

"Фейенорд": Велленройтер, Гартман, Ганцко (к), Белен, Ньювкоп (Миламбо 78), Виффер, Зерруки, Стенгс (Иванушец 71), Пайшан (Рид 78), Уэда (Хименес 63), Минте (Лингр 63).

Запасные: ван Сас (в), Лампру (в), Рид, Зауэр, Иванушец, Лингр, Лопес, Миламбо, Хименес.

Главный тренер: Арне Слот.

"Рома": Свилар, Спинаццола, Манчини, Льоренте, Карсдорп (Челик 84), Пеллегрини (к), Паредес, Бове (Кристанте 88), Залевский (Эль-Шаарави 63), Лукаку, Дибала (Бальданци 88).

Запасные: Боер (в), Патрисиу (в), Азмун, Анхелино, Ауар, Бальданци, Эль-Шаарави, Кошта, Кристанте, Санчеш, Смоллинг, Челик.

Главный тренер: Даниэле де Росси.

Арбитр: Раду Мариан Петреску (Румыния).

Предупреждения: Белен 15, Минте 35, Льоренте 46, Стенгс 69, Бове 87