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Расшевелились. Шахтер и Марсель за 5 минут обменялись голами. ВИДЕО
1:1 у нас
Олександр Приходько, UA-Футбол
"Шахтер" в Гамбурге играет свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".
Гости открыли счет на 64-й минуте – после быстрой классной атаки и прострела чуть назад за спины защитникам "горняков" свой шанс использовал Обамеянг – 0:1.
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Впрочем, уже через 4 минуты "Шахтер" отыгрался. После навеса со штрафного ошибся защитник "Марселя", который на тяжелом поле махнул ногой мимо мяча, и тут первым на подборе был Матвиенко - 1:1.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Гол Обамеянга:
Гол Матвиенко
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