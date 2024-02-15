Расшевелились. Шахтер и Марсель за 5 минут обменялись голами. ВИДЕО

"Шахтер" в Гамбурге играет свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".

Гости открыли счет на 64-й минуте – после быстрой классной атаки и прострела чуть назад за спины защитникам "горняков" свой шанс использовал Обамеянг – 0:1.

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Впрочем, уже через 4 минуты "Шахтер" отыгрался. После навеса со штрафного ошибся защитник "Марселя", который на тяжелом поле махнул ногой мимо мяча, и тут первым на подборе был Матвиенко - 1:1.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Гол Обамеянга:

Гол Матвиенко