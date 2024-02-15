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Расшевелились. Шахтер и Марсель за 5 минут обменялись голами. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено

1:1 у нас

Расшевелились. Шахтер и Марсель за 5 минут обменялись голами. ВИДЕО

Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в Гамбурге играет свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".

Гости открыли счет на 64-й минуте – после быстрой классной атаки и прострела чуть назад за спины защитникам "горняков" свой шанс использовал Обамеянг – 0:1.

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Впрочем, уже через 4 минуты "Шахтер" отыгрался. После навеса со штрафного ошибся защитник "Марселя", который на тяжелом поле махнул ногой мимо мяча, и тут первым на подборе был Матвиенко - 1:1.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Гол Обамеянга:

Гол Матвиенко

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Комментарии
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genpet (Николаев)
15.02.2024 в 21:22
Завжди так було багато років. Якщо у іноземній команді є якась знаменитість, то вона обов'язково розпишиться в наших воротах . На цей раз Обамеянг.
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Комментарии 1
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genpet (Николаев)
15.02.2024 в 21:22
Завжди так було багато років. Якщо у іноземній команді є якась знаменитість, то вона обов'язково розпишиться в наших воротах . На цей раз Обамеянг.
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