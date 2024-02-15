ЛЕ. Янг Бойз - Спортинг 1:3. Безумные португальцы

1/16 финала Лиги Европы. Первый матч

15.02.2024. "Штадион Ванкдорф" (Берн)

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

"Янг Бойз" - "Спортинг" 1:3

"Янг Бойз": фон Бальмос, Блум, Камара, Аменда, Хаджам, Лаупер, Лакомый (Малеш 81), Угринич (Ниассе 46), Колли (Монтейру 61), Иттен (Ганвула 61), Мвука Мугиша (Мешак 61)

"Спортинг": Адан, Куарежма, Рейс, Инасиу, Эсгаю, Гонсалвеш (Тринкау 74), Хьюлманд, Браганса (Куандреди 84), Эдвардс, Дьокереш (Катаму 73), Сантуш (Нель 84)

Голы: Угринич 42 - Аменда (автогол) 31, Дёкереш 41, Инасиу 48

Предупреждения: Камара 22, 89, Колли 40, Лакомый 53

Удаление: Камара 89 (вторая желтая)

Прежде всего, любая команда, посещающая "Штадион Ванкдорф", пытается приспособиться к непривычному искусственному полю. Для хозяев этот фактор является привычным явлением (как и для других швейцарских команд, которые бывают здесь частенько). А вот иностранные клубы должны привыкать. "Спортинг" к искусственному полю был готовым. С первых минут португальцы взялись за дело, будто играя на таких площадках постоянно.

Не успели болельщики умоститься на трибунах, как "Спортинг" создал первый момент. Дьокереш убежал от защитников, и сумел пробить с близкого расстояния до ворот. Благодаря своевременному выходу голкипера с линии угрозу удалось нейтрализовать. Команда Рубена Аморима, как мы знаем, играет в атакующий футбол. Так они выступали и в Швейцарии. Первые 25 минут они неслись в атаку, будто уже заканчивается время, а им очень нужно забить.

"Янг Бойз" тоже огрызался, пытаясь пробивать с различных позиций. Первый по-настоящему хороший момент возник благодаря удару Аменды, который замкнул навес с углового. Опытный вратарь Адан спас. Хотя затем арбитр поднял флажок, сигнализируя об офсайде.

Аменда таки сумел отличиться позднее, но, к сожалению, забив в собственные ворота. Так был открыт счет в матче. Еще хуже дела у "Янг Бойз" стали в конце тайма, когда голкипер фон Бальмос сфолил в своей площадке против атакующего игрока "Спортинга". Пенальти уверенно реализовал Дьокереш. Он пробил в левый от себя угол. Вратарь отгадал намерение нападающего, но ничего поделать не смог.

Однако, швейцарцы "не повесили нос". Уже через минуту они отквитали один мяч, воспользовавшись суматохой во владениях португальцев. Автор гола - Угринич. Ни с чего возник и второй гол "Янг Бойз" в компенсированное время. Но снова помешало положение вне игры. Поэтому, 1:2, после первых 45-ти минут лидировал "Спортинг".

Второй тайм начался с положительных для болельщиков "львов" новостей. На 48-ой минуте Инасиу выпрыгнул выше защитников в штрафной швейцарцев и замкнул передачу со штрафного головой. Тренер "Янг Бойз" впоследствии отреагировал на это изменением всей атакующей линии.

Установив хороший для себя счет, "Спортинг" отдал мяч сопернику. Теперь они были не против играть вторым номером. Правда, швейцарцы немного разочаровали. Почему-то не было заметно от них огромного желания исправить ситуацию. Но когда же как не сейчас это делать, в родных стенах? Из-за этого, "Спортинг" даже обеспечил дебютные игры для молодых Куандреди и Неля.

Удаление защитника Камара из "Янг Бойз" в конце матча лишь окончательно засвидетельствовало его неудачную игру. Оценка 5,0 это подтверждает. Да и вообще, швейцарцы похоже забыли, что имеют минимум пропущенных голов на родном стадионе в этом сезоне. Сегодня мастерство соперника перевесило. 1:3 - "Спортинг" продолжает победное шествие и оформляет отличную заявку на выход в 1/8 финала. Конечно, если не случится неожиданностей в ответном матче.