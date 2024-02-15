ЛЕ. Брага – Карабах 2:4. Карабахские скакуны удивляют футбольную Европу

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы четвертая команда чемпионата Португалии принимала безоговорочного лидера чемпионата Азербайджана. Однако уровень этих дивизионов невозможно сравнивать, поэтому в очном противостоянии фаворитами считались хозяева.

Португальцы могли открывать счет уже в дебюте противостояния, но удар Джало в нижний левый угол парировал Лунев. Следует отдать должное подопечным Курбанова, которые ни в чем не уступали сопернику. Казалось, футболисты "Браги" будут больше контролировать мяч, но гости смогли навязать борьбу.

В середине первой половины встречи футболисты "Карабаха" получили право на одиннадцатиметровый. Нарушил правила фланговый защитник Гомес. Пенальти уверенно реализовал Янкович – 0:1. Казалось, что с таким счетом завершится первый тайм, но португальцы смогли забить в раздевалку. Удар Ниакате заблокировал защитник, но первым на добивании оказался Банза – 1:1.

Сразу после перерыва мог забивать Джало, но его удар в прыжке парировал Лунев. Еще один сейв голкипера гостей. На 54-й минуте Зубир обыграл Матеуса и забил в пустые ворота, но его гол отменили из-за положения вне игры. Однако после просмотра VAR арбитры изменили свое решение – 1:2.

Казалось, что хозяева сейчас увеличат свое давление, но они пропустили еще дважды. Сначала выход один на один реализовал Жуниньо. У бразильского нападающего зафиксировали положение вне игры, но снова вмешался VAR – 1:3. На 69-й минуте после прострела Байрамова на колени "Брагу" поставил все тот же Зубир - 1:4. Этого точно никто не ожидал...

На последней минуте за фол Барроса арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал опытный Моутинью – 2:4. В итоге, матч завершился неожиданной победой гостей.

Лига Европы

1/16 финала. Первый матч

15 февраля, 22:00. "Эштадиу Мунисипал" (Брага)

"Брага" - "Карабах" 2:4

Голы: Банза (44), Моутинью (90+1, пен) - Янкович (21, пен), Жуниньо (65), Зубир (54, 69)

"Брага" (стартовый состав): Матеус - Борха, Ниакате, Оливейра, Гомес - Мартинес, Карвальо, Моутинью - Джало, Руис, Банза

"Карабах" (стартовый состав): Лунев – Баррос да Силва, Мустафазаде, Хусейнов, Джафаркулиев – Роман, Янкович – Андраде, Бензия, Зубир – Жуниньо