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Матвиенко – лучший игрок Шахтера в матче против Марселя по версии SofaScore и WhoScored

Лига Европы
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Матвиенко – лучший игрок Шахтера в матче против Марселя по версии SofaScore и WhoScored

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Сегодня, 15 февраля, "Шахтер" сыграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя" (2:2).

Лучшим игроком матча в составе "горняков" по версии Sofascore и WhoScored стал защитник Николай Матвиенко. Он получил 7.6 и 7.2 соответственно.

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Николай за 90 минут забил один гол, отдал 61/69 (88%) точных передач, преуспел в одной обводке и в целом сделал 80 касаний к мячу.

Самую низкую оценку от Sofascore у "Шахтера" получил Гочолейшвили 6.1, а от WhoScored - Бондарь 6.5.

Матвиенко – лучший игрок Шахтера в матче против Марселя по версии SofaScore и WhoScored - изображение 1
Матвиенко – лучший игрок Шахтера в матче против Марселя по версии SofaScore и WhoScored - изображение 2

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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