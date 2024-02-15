Матвиенко – лучший игрок Шахтера в матче против Марселя по версии SofaScore и WhoScored

Сегодня, 15 февраля, "Шахтер" сыграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя" (2:2).

Лучшим игроком матча в составе "горняков" по версии Sofascore и WhoScored стал защитник Николай Матвиенко. Он получил 7.6 и 7.2 соответственно.

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Николай за 90 минут забил один гол, отдал 61/69 (88%) точных передач, преуспел в одной обводке и в целом сделал 80 касаний к мячу.

Самую низкую оценку от Sofascore у "Шахтера" получил Гочолейшвили 6.1, а от WhoScored - Бондарь 6.5.