Бондаренко: С 60-й минуты матча поле стало сложным - прямо очень сложно было играть

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко дал комментарий для UA-Футбол по поводу первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против "Марселя" (2:2).

- Удивил ли чем-то "Марсель"?

- Не удивил, потому что были готовы ко всему. Наш тренерский штаб все разобрал, все показал. Поэтому не было моментов, которые нас удивили.

- СМИ сообщали, что Степаненко не был готов к этой игре и Пушич наигрывал Крыськива на позиции Степаненко. Тарас все-таки успел восстановиться?

– Наша игра не меняется. Есть Степаненко, есть Крыськив – оба очень ценные для нас игроки. От этого игра у нас не сильно меняется.

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Относительно выхода Степаненко – тренер принял такое решение. Мы были рады, что Тарас был на поле во время игры.

- Было много словесных перепалок и стыков по ходу матча. Грубо играл "Марсель"?

– Да нет, это эмоциональный момент, футбол. Все хотят выиграть – это нормально.

– Многие футболисты обеих команд сегодня скользили. Это поле такое, или шипы нехорошо подобрали?

– Очень сложным поле стало где-то с 60-й минуты матча. Прямо очень сложно было играть, ведь ухудшилось качество газона.