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Бондаренко: С 60-й минуты матча поле стало сложным - прямо очень сложно было играть
Футболисты много скользили
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко дал комментарий для UA-Футбол по поводу
- Удивил ли чем-то "Марсель"?
- Не удивил, потому что были готовы ко всему. Наш тренерский штаб все разобрал, все показал. Поэтому не было моментов, которые нас удивили.
- СМИ сообщали, что Степаненко не был готов к этой игре и Пушич наигрывал Крыськива на позиции Степаненко. Тарас все-таки успел восстановиться?
– Наша игра не меняется. Есть Степаненко, есть Крыськив – оба очень ценные для нас игроки. От этого игра у нас не сильно меняется.
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Относительно выхода Степаненко – тренер принял такое решение. Мы были рады, что Тарас был на поле во время игры.
- Было много словесных перепалок и стыков по ходу матча. Грубо играл "Марсель"?
– Да нет, это эмоциональный момент, футбол. Все хотят выиграть – это нормально.
– Многие футболисты обеих команд сегодня скользили. Это поле такое, или шипы нехорошо подобрали?
– Очень сложным поле стало где-то с 60-й минуты матча. Прямо очень сложно было играть, ведь ухудшилось качество газона.
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