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Бондаренко: С 60-й минуты матча поле стало сложным - прямо очень сложно было играть

Лига Европы
Обновлено

Футболисты много скользили

Бондаренко: С 60-й минуты матча поле стало сложным - прямо очень сложно было играть

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко дал комментарий для UA-Футбол по поводу первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против "Марселя" (2:2).

- Удивил ли чем-то "Марсель"?

- Не удивил, потому что были готовы ко всему. Наш тренерский штаб все разобрал, все показал. Поэтому не было моментов, которые нас удивили.

- СМИ сообщали, что Степаненко не был готов к этой игре и Пушич наигрывал Крыськива на позиции Степаненко. Тарас все-таки успел восстановиться?

– Наша игра не меняется. Есть Степаненко, есть Крыськив – оба очень ценные для нас игроки. От этого игра у нас не сильно меняется.

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Относительно выхода Степаненко – тренер принял такое решение. Мы были рады, что Тарас был на поле во время игры.

- Было много словесных перепалок и стыков по ходу матча. Грубо играл "Марсель"?

– Да нет, это эмоциональный момент, футбол. Все хотят выиграть – это нормально.

– Многие футболисты обеих команд сегодня скользили. Это поле такое, или шипы нехорошо подобрали?

– Очень сложным поле стало где-то с 60-й минуты матча. Прямо очень сложно было играть, ведь ухудшилось качество газона.

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1 голосов
Комментарии
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ukatan (Харьковская обл.)
16.02.2024 в 07:24
Ну так дорогуша - поле вы сами выбирали. Еще по осени было видно что "поляна" в Гамбурге никуда не годится. Чего теперь жаловаться?
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Комментарии 5
ukatan (Харьковская обл.)
16.02.2024 в 07:24
Ну так дорогуша - поле вы сами выбирали. Еще по осени было видно что "поляна" в Гамбурге никуда не годится. Чего теперь жаловаться?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.02.2024 в 23:12
да тебе всегда тяжело - ходишь, как подливу пустил
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3
1
Algrab (Костопiль)
15.02.2024 в 23:33
закрийся, засранцю...
Ответить
0
4
aleks68
16.02.2024 в 08:23
а в чём он не прав?
 
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.02.2024 в 09:00
алекс, алжирская рабыня - это моя персональная подстилка с рагульскими корнями))) она везде ходит за мной (рабыня же) и тупит (рагулица же)
 
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