Лига Европы. Лига Чемпионов Милана гораздо сильнее Лиги Чемпионов Ренна

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ренн" 3:0

Голы: Лофтус-Чик 32, 47, Леау 53

"Милан": Маньян, Флоренци (Ф. Терраччьяно 75), Габбия, Кьер (Тиав 62), Эрнандес, Рейндерс, Муса, Лофтус-Чик (Беннасер 75), Пулишич (Адли 81), Жиру, Леау (Окафор 62)

"Ренн": Манданда, Г. Дуэ (Сейду 67), Омари, Теат, Трюффер (Нагида 76), Бурижо, Сантамария, Матусива (Блас 76), Д. Дуэ (Салах 76), Калимуэндо (Гуири 67), Террье

Предупреждениe: Нагида 87

Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

Нынешние игроки "Ренна" в карьере отыграли больше матчей Лиги Европы, чем нынешние игроки "Милана". Логично, что называют ЛЕ "нашей Лигой Чемпионов". Тем более - в свете матча в Милане, куда с ними поехали 9-10 тысяч болельщиков. Главный тренер Жюльен Стефан говорил о наиболее престижном матче команды в Еврокубках в истории, а защитник Адриен Трюффер - что для таких и играют в футбол.

Ехали в Ломбардию бретонцы с восемью победами подряд во всех турнирах, девятью матчами без поражений. Но сегодня эти серии прервались брутальным образом. Перегорели? Не выдержали давления легендарного стадиона и исторического вечера? Или же просто "Милан" так силен? Он также в хорошей форме - семь побед и ничья в девяти предыдущих матчах. И он также называет турнир "нашей Лигой Чемпионов".

"Россонери" своим сезоном разочарованы, и будущее главного тренера Стефано Пиоли под большим вопросом. Из Лиги Чемпионов вылетели, как и из Кубка Италии, в лиге отстают от лидера на восемь очков, а у того еще и матч в запасе. Единственный шанс взять трофей - Лига Европы. Потому мотивация на нее очень высока, потому сегодня вышел с первых минут сильнейший состав. И потому соперник не устоял.

Стефан заявлял, что особо важно выдержать дебют матча. Это "Ренн" сделал. "Милан" не особо спешил. Разве что Леау с рикошетом попал в перекладину, а Муса замкнул прострел с очень хорошей позиции неточно. Французы же выходили в неплохие контратаки. Но в итоге все же пропустили. Правый защитник Флоренци, заменявший травмированного капитана Калабрию, навесил, Лофтус-Чик четко замкнул головой.

В первом тайме "россонери" попали в створ лишь дважды. Но во втором удвоили этот показатель очень быстро. Кьер замкнул угловой спиной, Манданда потащил, но Лофтус-Чик добил головой в падении. А вскоре и сыграла классическая связка Леау-Тео Эрнандес. Первый отдал пяткой, получил в ответ в штрафной прострел от второго и четко пробил в дальний угол.

Второй дубль Лофтуса-Чика во всех турнирах за три недели, его пятый гол за месяц после всего двух в сезоне до этого. Третий гол Леау с начала года после всего одного за три последних месяца предыдущего. Хотя и сейчас португалец не забивал более месяца.

Далее "Ренн" наконец-то начал попадать в створ ворот. Дважды в одной атаке Маньян отбивал удары Гуири справа и Сантамарии издали. Тот же Гуири получил пространство справа. Хотя в створ тогда он не попал. А в контратаках "Милан" должен был забивать еще. Манданда в двух атаках отбивал удары Пулишича, во второй Окафор добивал, и защитник выбил с линии ворот. Беннасер чуть не попал штрафным ударом.

Шансы французов отыграться дома почти нулевые.