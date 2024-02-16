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Конопля: Считаю, что своей игрой мы заслужили победу

Лига Европы
Обновлено

Однако, к сожалению, ничья

Конопля: Считаю, что своей игрой мы заслужили победу

Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля дал комментарий по поводу первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против "Марселя" (2:2).

"Мы недовольны результатом, потому что хотели победить.

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Я считаю, что своей игрой мы заслужили победу, но, к сожалению, мы закончили вничью", – сказал Конопля.

Напомним, что ответный поединок состоится через неделю, 22 февраля, во Франции.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
16.02.2024 в 03:43
Особенно ты, Конопля, словивший пенку на втором голе, заслуживаешь большего.... подсрачника.
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Комментарии 3
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
16.02.2024 в 03:43
Особенно ты, Конопля, словивший пенку на втором голе, заслуживаешь большего.... подсрачника.
Ответить
0
2
SVN7483 (Маріуполь)
16.02.2024 в 01:22
Вопрос знатокам футбольных правил.В конце первого тайма Сикан с защитником выбежали за пределы поля,а мяч остался в штрафной площадке.Сикан быстрее развернулся и успел бы к мячу,но защитник схватил его руками.Еслибы судья свистнул то это был бы пенальти или свободный удар?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.02.2024 в 09:04
видимо, поэтому судья ничего и не назначил в том эпизоде, т.к. боялся утонуть в луже, в которую сел ещё в первом тайме)))
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