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Конопля: Считаю, что своей игрой мы заслужили победу
Однако, к сожалению, ничья
Олександр Приходько, UA-Футбол
Защитник "Шахтера" Ефим Конопля дал комментарий по поводу
"Мы недовольны результатом, потому что хотели победить.
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Я считаю, что своей игрой мы заслужили победу, но, к сожалению, мы закончили вничью", – сказал Конопля.
Напомним, что ответный поединок состоится через неделю, 22 февраля, во Франции.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
16.02.2024 в 03:43
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