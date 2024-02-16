Степаненко: Создали много моментов, но где-то пропустили из-за своих ошибок

Капитан и полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Марселем" (2:2).

– Думаю, хорошо играли. Были моменты, когда мы доминировали. Создали довольно много моментов, но где-то пропустили из-за своих ошибок. Пришлось показывать характер, дважды отыгрываться.

Надо эти ошибки убрать и работать, чтобы в игре с "Марселем" быть более сконцентрированными, просто играть, где можно это сделать. Так как такие соперники обладают качеством, могут за счет индивидуальных действий создать моменты.

– Заработали очко или потеряли два?

– Мы отыгрывались, поэтому можно сказать, что заработали очко. Потому что второй мяч пропустили очень поздно. Отыгрались уже в конце матча. Потому скажем так. Но если смотреть на игру, то могли больше заработать.

– Что можешь по поводу эпизода, когда арбитр отменил гол?

– Спросил у судьи, почему он свистел. Увидел, что он допустил ошибку, потому что он сказал, что все остановились, а я говорю: "Никто не остановился". Игра продолжилась, там еще вратарь врезался в защитника, мяч улетел в Эгиналду, забивали, все доигрывали.

Думаю, раньше свистнул, потому что думал, что вратарь уже взял в руки. А он выпустил мяч, он оказался у нас. По всем правилам, есть ВАР, он должен был давать доиграть до конца, а потом уже смотреть.

– Если бы гол засчитали, как мог сложиться матч?

– Трудно сказать, как складывался бы. Но когда забиваешь, конечно, преимущество на твоей стороне, сопернику надо атаковать, раскрываться, создавать свободные зоны. А так пришлось нам отыгрываться, они закрывались. У них больше зон появлялось, за счет этого они начали выбегать в контратаки, создавать моменты, – сказал Степаненко.