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Срна: В Марселе будет тяжело, но идем до конца

Лига Европы

Ответный матч состоится через неделю

Срна: В Марселе будет тяжело, но идем до конца

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Марселем", который завершился ничьей 2:2.

"Доволен и не доволен. Считаю, что мы были ближе к победе, с учетом, что это первая официальная игра за два месяца. Начали хорошо. Последний пас иногда был не очень хорошим, но показали характер после 0:1 и 1:2. Для Егиналдо и Кевина сегодня это была вообще первая игра.

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В принципе, можно быть довольным - все впереди. Я очень доволен уровнем подготовки. В Марселе нам нужна только победа. Поэтому и настрой такой - только на победу. Будет тяжело, но идем до конца, - заявил Дарио Срна.

Ответный матч состоится через неделю, 22 февраля во Франции.

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Источник:
Террикон
Опубликовал: Алина Ерофеева
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