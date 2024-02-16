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Срна: В Марселе будет тяжело, но идем до конца
Ответный матч состоится через неделю
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Марселем", который завершился ничьей 2:2.
"Доволен и не доволен. Считаю, что мы были ближе к победе, с учетом, что это первая официальная игра за два месяца. Начали хорошо. Последний пас иногда был не очень хорошим, но показали характер после 0:1 и 1:2. Для Егиналдо и Кевина сегодня это была вообще первая игра.Читайте такжеНазарина: В Марселе достаточно будет выиграть 1:0
В принципе, можно быть довольным - все впереди. Я очень доволен уровнем подготовки. В Марселе нам нужна только победа. Поэтому и настрой такой - только на победу. Будет тяжело, но идем до конца, - заявил Дарио Срна.
Ответный матч состоится через неделю, 22 февраля во Франции.
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