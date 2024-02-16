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Назарина: В Марселе достаточно будет выиграть 1:0
Хавбек "Шахтера" подвел итоги первого матча Лиги Европы
ФК "Шахтар" / Автор невідомий
Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина оценил ничью с "Марселем" (2:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
- Мы ожидали тяжелый поединок, потому что "Марсель" - сильная команда, несмотря на то, что у них сейчас кризис. Но при этом, думаю, мы заслужили немного больше, чем ничья. Но ничего, у нас все впереди, есть еще второй матч. Надеюсь, в итоге все будет так, как мы хотим.
- Сказалось ли отсутствие игровой практики? Перед матчем все этого опасались...
- Все-таки у нас два месяца не было официальных игр. Так что, конечно, игрового тонуса не хватало, товарищеские матчи его не создадут. Это наложило отпечаток на игру, но нам удалось показать хорошую готовность.
- Как прокомментируешь незасчитанный в первом тайме гол? Нет ли вопросов к действию судьи?
- Ну, если не засчитали, значит, так и есть. Судье помогает ВАР, поэтому я считаю, что все было правильно.
- Насколько отразилась на сегодняшней игре та игровая модель, которую прививает команде Марино Пушич?
- Думаю, во второй части сезона игра команды будет отличаться от того, что было в первой. На сборах мы хорошо поработали. Может, за время сборов тренеру не удалось донести до нас все свои идеи, поэтому считаю, что наша игра еще улучшится.
- Что нужно будет сделать в Марселе?
- Все просто: достаточно будет выиграть со счетом 1:0, - подытожил Назарина.
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