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Назарина: В Марселе достаточно будет выиграть 1:0

Лига Европы

Хавбек "Шахтера" подвел итоги первого матча Лиги Европы

Назарина: В Марселе достаточно будет выиграть 1:0

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Егор Назарина оценил ничью с "Марселем" (2:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

- Мы ожидали тяжелый поединок, потому что "Марсель" - сильная команда, несмотря на то, что у них сейчас кризис. Но при этом, думаю, мы заслужили немного больше, чем ничья. Но ничего, у нас все впереди, есть еще второй матч. Надеюсь, в итоге все будет так, как мы хотим.

- Сказалось ли отсутствие игровой практики? Перед матчем все этого опасались...

- Все-таки у нас два месяца не было официальных игр. Так что, конечно, игрового тонуса не хватало, товарищеские матчи его не создадут. Это наложило отпечаток на игру, но нам удалось показать хорошую готовность.

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- Как прокомментируешь незасчитанный в первом тайме гол? Нет ли вопросов к действию судьи?

- Ну, если не засчитали, значит, так и есть. Судье помогает ВАР, поэтому я считаю, что все было правильно.

- Насколько отразилась на сегодняшней игре та игровая модель, которую прививает команде Марино Пушич?

- Думаю, во второй части сезона игра команды будет отличаться от того, что было в первой. На сборах мы хорошо поработали. Может, за время сборов тренеру не удалось донести до нас все свои идеи, поэтому считаю, что наша игра еще улучшится.

- Что нужно будет сделать в Марселе?

- Все просто: достаточно будет выиграть со счетом 1:0, - подытожил Назарина.

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Источник:
Террикон
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.02.2024 в 09:11
Ха-ха два рази...
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.02.2024 в 09:11
Ха-ха два рази...
Ответить
0
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