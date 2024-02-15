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Пушич: Двоякое чувство. Считаю, что мы заслуживали немного большого

Лига Европы
Обновлено

А Тарас Степаненко покинул поле не из-за травмы

Пушич: Двоякое чувство. Считаю, что мы заслуживали немного большого

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Марселем" 2:2.

"Двоякое чувство. Я считаю, что мы заслуживали немного большого, но такое бывает иногда в футболе. Я очень доволен тем, как мы сыграли. Настроение в работе фантастическое, особенно учитывая, что мы сыграли нашу первую официальную игру за два месяца.

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Мы показали характер, вернувшись дважды, и мы продемонстрировали мужество атаковать снова. Так что есть двойное чувство, но в основном я горжусь своей командой.

Степаненко? Я не был уверен, сыграет ли Тарас вообще, но он еще раз продемонстрировал свой характер. Он для нас важный игрок, капитан. Он боролся до конца. Никто не ожидал, что он сможет сыграть час. Я очень рад, что он вернулся после травмы", – сказал Пушич.

Напомним, что ответный поединок состоится через неделю, 22 февраля, во Франции.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
16.02.2024 в 03:41
Чувство , действительно, двоякое.... С одной стороны - после 2-х месяцев безтурнирного ритма и напряжения - совсем неплохо...С другой стороны , тревожит , что и игроки и тренер оценивают качество своей игры неправильно... Моментов создавали мало. Забили всё, что могли.... А Марсель два забил и два-три раза просто простил... Защита Шахты..легендарная своей безнадёгой тема.... ( Удачи в МАрселе! При условии правильной самооценки сегодняшних провтыков
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
16.02.2024 в 03:41
Чувство , действительно, двоякое.... С одной стороны - после 2-х месяцев безтурнирного ритма и напряжения - совсем неплохо...С другой стороны , тревожит , что и игроки и тренер оценивают качество своей игры неправильно... Моментов создавали мало. Забили всё, что могли.... А Марсель два забил и два-три раза просто простил... Защита Шахты..легендарная своей безнадёгой тема.... ( Удачи в МАрселе! При условии правильной самооценки сегодняшних провтыков
Ответить
1
0

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