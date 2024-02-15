Пушич: Двоякое чувство. Считаю, что мы заслуживали немного большого

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Марселем" 2:2.

"Двоякое чувство. Я считаю, что мы заслуживали немного большого, но такое бывает иногда в футболе. Я очень доволен тем, как мы сыграли. Настроение в работе фантастическое, особенно учитывая, что мы сыграли нашу первую официальную игру за два месяца.

Мы показали характер, вернувшись дважды, и мы продемонстрировали мужество атаковать снова. Так что есть двойное чувство, но в основном я горжусь своей командой.

Степаненко? Я не был уверен, сыграет ли Тарас вообще, но он еще раз продемонстрировал свой характер. Он для нас важный игрок, капитан. Он боролся до конца. Никто не ожидал, что он сможет сыграть час. Я очень рад, что он вернулся после травмы", – сказал Пушич.