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Ризнык: Забилось дыхание и упал очень неудобно. Нужно было прийти в себя
Голкипер Шахтера - о матче с Марселем
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык в комментариях для UA-Футбол подвел итог
- Удивил ли вас чем-нибудь "Марсель"?
- Ну, очень хорошая команда, мы тщательно готовились к ним. Поэтому для нас ничего удивительного не было
- Почему футболисты так много скользили на поле? Это газон был такой или шипы не подобрали?
- Поле для всех одинаковое. Можно сказать, что и поле. Знаю, что недавно перестелили газон на этом стадионе. Поэтому, вероятно, не успели подготовиться.
- Вы один тайм были в воротах, за которыми были фанаты "Марселя". Было ли от них давление? Потому что они целый матч горланили...
- Я на это не обращаю внимания.
- Было много словесных перепалок между футболистами. Как-то неприятно, грубо играли гости...
- Это уже больше сыграли эмоции. Ничего страшного там не сказали.
- Во втором тайме был эпизод, когда арбитр зафиксировал фол, вы несколько секунд не поднимались, даже не двигались. Что произошло?
- Это просто такой эпизод, забилось дыхание, и немного надо было прийти в себя. Упал очень неловко.
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