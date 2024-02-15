Ризнык: Забилось дыхание и упал очень неудобно. Нужно было прийти в себя

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык в комментариях для UA-Футбол подвел итог первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Марселем" (2:2).

- Удивил ли вас чем-нибудь "Марсель"?

- Ну, очень хорошая команда, мы тщательно готовились к ним. Поэтому для нас ничего удивительного не было

- Почему футболисты так много скользили на поле? Это газон был такой или шипы не подобрали?

- Поле для всех одинаковое. Можно сказать, что и поле. Знаю, что недавно перестелили газон на этом стадионе. Поэтому, вероятно, не успели подготовиться.

- Вы один тайм были в воротах, за которыми были фанаты "Марселя". Было ли от них давление? Потому что они целый матч горланили...

- Я на это не обращаю внимания.

- Было много словесных перепалок между футболистами. Как-то неприятно, грубо играли гости...

- Это уже больше сыграли эмоции. Ничего страшного там не сказали.

- Во втором тайме был эпизод, когда арбитр зафиксировал фол, вы несколько секунд не поднимались, даже не двигались. Что произошло?

- Это просто такой эпизод, забилось дыхание, и немного надо было прийти в себя. Упал очень неловко.